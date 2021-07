Richard Branson gaat geschiedenis schrijven met eerste toeristische vlucht naar ruimte

Als alles goed gaat, zal zakenman Richard Branson zondag geschiedenis schrijven. De Amerikaan gaat met een toestel van zijn eigen bedrijf Virgin Atlantic de eerste toeristische vlucht ooit richting de ruimte maken. Samen met zijn passagiers vliegt Branson naar de rand van de dampkring. Daar zullen ze een paar minuten gewichtloos zijn.

Bij het slagen van de missie is Branson de eerste die een toeristische vlucht richting de ruimte georganiseerd heeft. Hij verslaat daarmee twee andere miljardairs Jess Bezos (oprichter van Amazon) en Elon Musk (PayPal en Tesla). Bezos is van plan om over een week een vlucht richting de ruimte te maken met een toestel van zijn bedrijf Blue Origin. Ook Musk is van plan om toeristische vluchten richting de ruimte te verkopen met zijn bedrijf SpaceX.

80 tot 90 kilometer hoogte

Onder de naam Unity 22 zal Branson samen met zijn passagiers de vlucht maken. Vanaf het Spaceport America, een ruimtebasis van Virgin bij het dorp Truth or Consequences in de Amerikaanse staat New Mexico, zal de vlucht opstijgen. Het ruimteschip wordt vastgekoppeld aan een vliegtuig naar 15 kilometer hoogte begeleid. Daar zal het ruimteschip losgelaten worden, waarna de VSS Unity, zoals het vaartuig heet, in een minuut tijd naar 80 tot 90 kilometer hoogte zal stijgen.

In totaal zullen er zes mensen aan boord van het ruimteschip zijn, waaronder twee piloten. Volgens Virgin Galactic zal het een van de laatste testvluchten zijn. Als de grote baas, Branson, de testvlucht goedkeurt, kunnen volgend jaar de eerste rijke klanten, want zo’n vlucht is niet bepaald goedkoop, richting de ruimte.

Onenigheid tussen Branson en rivalen

Over de vraag in hoeverre de passagiers echt naar de ruimte gaan, bestaat nog wel wat onenigheid. Branson en zijn rivalen kunnen het namelijk niet met elkaar eens worden. De Kármánlijn, de grens tussen waar de aarde ophoudt en de ruimte begint, ligt volgens NASA rond 80 kilometer hoogte.

Dat zou betekenen dat de passagiers van Branson wel echt de ruimte ingaan. Bezos, een rivaal van Branson, houdt echter de richtlijn van de luchtvaartfederatie FAI aan. Deze organisatie stelt dat de grens op 100 kilometer hoogte ligt, wat betekent dat de passagiers van Branson niet de ruimte ingaan.

Naast deze voortdurende discussie is de reis zeker niet zonder gevaar. In 2014 crashte nog een testtoestel van Virgin Galactic. De copiloot kwam daarbij om het leven. Het schijnt dat hij bij het opstijgen een verkeerde schakel had omgezet. De lancering is vanaf 16.30 uur Nederlandse tijd live te volgen via de onderstaande livestream.