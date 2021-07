‘Kleinste koe ter wereld’, Rani (51 cm) trekt veel bekijks in Bangladesh

Duizenden mensen hebben de landelijke lockdown in Bangladesh genegeerd om Rani, de kleinste koe ter wereld, te zien. Rani is slechts 51 centimeter hoog en haar eigenaren geloven dat zij daarmee ’s werelds kleinste koe is. Dit record moet nog bevestigd worden door Guinness World Records, zo meldt France 24.

De 23 maanden oude minikoe is inmiddels een echte ster en veel toeristen komen langs om haar te bewonderen. Dit doen ze ondanks de nationale lockdown die ingevoerd is wegens het hoge aantal coronabesmettingen en coronadoden.

‘Hadden massale toestroom toeristen niet verwacht’

„Ik heb nog nooit in mijn leven zoiets gezien. Nog nooit”, stelde Rina Begum, iemand die langskwam om de koe te bewonderen. De minikoe is slechts 51 centimeter hoog, 66 centimeter lang en weegt 26 kilo. Ze zou daarmee 10 centimeter kleiner zijn dan de huidige recordhouder.

„Mensen komen van ver ondanks de lockdown. Veel van hen willen een selfie met Rani maken”, vertelde M.A. Hasan Howlader, de manager van de boerderij waar de minikoe leeft, aan AFP. Hij stelde daarnaast dat Guinness World Records heeft beloofd om binnen drie maanden te laten weten of Rani inderdaad de nieuwe kleinste koe ter wereld is.

„Meer dan 15.000 mensen zijn de afgelopen drie dagen langsgekomen om Rani te zien. Eerlijk gezegd zijn we best wel moe”, stelde Howlader. Hij had naar eigen zeggen niet verwacht dat de interesse in Rani zo groot zou zijn. „We hadden niet verwacht dat mensen hun huizen zouden verlaten, zeker niet met de huidige coronasituatie in gedachten. Ze zijn hier is bosjes aangekomen.”

Bezoek Rani beperken

Sajedul Islam, een dierenarts in de regio, stelde dat Rani een product is van genetische inteelt. Hij acht het onwaarschijnlijk dat Rani nog veel zal groeien. Islam heeft de boerderij daarnaast verteld dat het de toestroom van toeristen moet beperken. „Ik heb ze gezegd dat ze niet te veel mensen toe moeten laten op de boerderij. Ze kunnen ziektes bij zich dragen die de gezondheid van Rani in gevaar brengen.”