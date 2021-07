Internationale drugsbendes wassen graag wit via Nederlandse autohandel

De autohandel in Nederland blijkt een geschikt middel voor criminelen om geld wit te wassen. Leden van internationale drugsbendes kopen en verkopen op slinkse wijze Nederlandse leaseauto’s, waardoor hun drugsgeld uiteindelijk ‘schoon’ wordt.

Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC). Binnen dit centrum werken zowel toezichthouders als opsporingsdiensten samen. De Telegraaf schrijft over deze louche autohandel. De truc zit hem in het opkopen van (ex)-leaseauto’s uit het zakelijk segment. Criminelen van internationale drugsbendes ontdekten zo een simpele manier om miljoenen wit te wassen. De aanpak is vrij simpel. Criminelen kopen de afdankertjes van zakenlui op. Deze auto’s betalen ze met cash geld en vervolgens exporteren ze de voertuigen. Zo wassen ze bijvoorbeeld het verdiende geld uit het drugscircuit wit.

Witwassen autohandel de truc voor drugsbendes

De Telegraaf schrijft over een Libanese drugsorganisatie die blijkbaar in Hoogeveen voor zo’n 10 miljoen euro aan auto’s kocht. Alle voertuigen werden in contanten betaald. Opvallend is dat autohandelaren de afgelopen vier jaar ruim een miljard aan bankbiljetten stortten bij de bank. Zonder dat maar iemand argwaan kreeg. Als argument voor dit soort grote contante transacties, roepen veel handelaren dat cashgeld en de autohandel nu eenmaal samengaan. Maar of dat echt zo is, blijft de vraag. Een reguliere autodeal wordt normaal gesproken niet in contanten afgerekend.

Witwassen is niks nieuws in deze wereld. Maar er komt met deze autohandel veel crimineel geld Nederland binnen. De fiscale opsporingsdienst, oftewel de FIOD en de politie werken nauw samen om deze vorm van criminaliteit op te sporen. Zij hielden het afgelopen jaar autohandelaren in de gaten en deden onderzoek. Specifiek op zoek naar constructies waarbij crimineel (drugs)geld legaal wordt gemaakt.



