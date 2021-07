5 ideeën om zonder geld een online bedrijf te starten

Het kriebelt al langer: jij wilt een online bedrijf starten. Omdat je van de vrijheid van het ondernemerschap wil genieten, of als side hustle naast je baan of studie. Maar ja, veel startkapitaal heb je niet. Hoe start je een bedrijf zonder geld? Dat is gelukkig heel goed mogelijk. We verzamelden vijf ideeën om een online bedrijf zonder geld te starten.

Hopelijk inspireren ze jou om verder na te denken over jouw toekomstige business.

Online bedrijf starten zonder geld

Deze bedrijven zijn niet alleen binnen mum van tijd op te zetten (je hoeft geen heel ondernemingsplan te schrijven), maar hebben ook nog eens amper startkapitaal nodig. In andere woorden: begin vandaag nog!

1. Virtual assistent (VA)

We noemden ‘m al even in het lijstje met perfecte banen voor mensen die van lijstjes en organiseren houden. Je kunt een virtual assistant namelijk een beetje vergelijken met een personal assistant, maar dan op afstand. Als VA sta jij (vaak) een ondernemer bij, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan hun core business.

Als je een online bedrijf start als virtual assistant, bepaal jij zelf wat voor werkzaamheden jij aanbiedt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het bijhouden van de mail, administratieve taken, social media managen, copy schrijven en het ondersteunen bij taken. Zie jij jezelf wel als VA? Twijfel dan niet langer en schrijf je in bij de Kamer van Koophandel.

2. Social media manager

Besteed je stiekem een beetje te veel tijd op Instagram, Pinterest en TikTok en weet je daardoor precies wat wel en niet werkt op de kanalen? En kan je ook nog eens lekker schrijven en content creëren? Dan is een online bedrijf starten als social media manager wellicht wat voor jou.

Het zou kunnen dat je nog een online cursus wil doen om nog meer waarde te kunnen creëren, maar er is ook een hoop informatie gratis op internet te vinden. Ondernemers die geen kaas hebben gegeten van social media zijn maar wat blij met jouw kennis. Vaak hebben ze niet de tijd om zich hier zelf in te verdiepen, maar realiseren ze zich wel dat het in deze online wereld erg belangrijk is.

Voor een online bedrijf moet je durven

3. Benut jouw talent

Waar ben jij nou écht goed in? Is dat misschien illustreren? Websites in elkaar zetten? Schrijven? Onderzoek doen? Je kan het zo gek niet bedenken en er zijn freelance opdrachten voor te vinden. Je moet het vervolgens alleen nog durven.

En zelfs als je geen freelance opdrachten van jouw talent kan vinden, kun je er alsnog geld mee verdienen. Denk aan het verkopen van je fotografie of kunst, of het verkopen van je borduursels of andere creaties op Etsy. In de WorkJuice Podcast aflevering met The Side Hustle wordt je bijgepraat hoe je erachter komt waar jij een (side) hustle in moet starten.

4. Dropshipping

Een webshop als online bedrijf starten… Dat klinkt als veel werk toch? En bovendien kost dat wel startkapitaal. Je moet immers een voorraad in huis halen voordat je spullen kunt verkopen. Dat is waar dropshipping om de hoek komt kijken. Bij dropshipping bied je producten aan in je webshop, of bijvoorbeeld via Etsy, Amazon of Bol.com die je zelf niet op voorraad hebt.

Wanneer een klant één van ‘jouw’ producten koopt, bestelt hij het eigenlijk bij de fabriek of groothandel. Die stuurt het meteen naar de klant. Wanneer je dit interessant vindt, raden we je aan om in de wereld van dropshipping te duiken. Dan heb jij straks misschien een webwinkel met toffe cadeaus, grappige gagdgets of dierenspullen.

Webshop zonder eigen voorraad

5. Print-on-demand

Heb je al eens van print-on-demand gehoord? Je kunt dit een beetje vergelijken met dropshipping, aangezien je ook hier een webshop begint waarbij je geen eigen voorraad hebt.

Maar er is wel één groot verschil. Waar je bij dropshipping-producten voor een lage prijs ‘inkoopt’ en voor meer geld te koop zet in je webshop, maak je bij print-on-demand zelf de ontwerpen die je gaat verkopen.

Dat zit zo: bij print-on-demand verkoop je bijvoorbeeld je eigen t-shirts, posters, mokken, canvas tasjes, badmatten, telefoonhoesjes, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te verzinnen. Alles waar je maar je eigen ontwerpen op kunt printen.

Jij werkt samen met een leverancier en deze leverancier print jouw producten op het moment dat een klant deze koopt. Dat kan via je eigen website, maar ook via andere websites zoals Etsy, Redbubble of Amazon.

Net als met dropshipping en eigenlijk elke ander online bedrijf in dit lijstje, is dit natuurlijk een samenvatting van wat er allemaal bij zo’n bedrijf komt kijken. Vraag jezelf dus af of je van één van de ideeën om een online bedrijf te starten enthousiast wordt. Zo ja, dan is de eerste stap naar je business vandaag misschien gezet! Wie weet doe je het veel beter dan de buitenlandse webshops…