Wel niezen in elleboog, geen drie zoenen: deze maatregelen willen we houden

We zijn in ons land blij als alles weer normaal lijkt te worden. Toch zijn er maatregelen waar we voorlopig nog helemaal niet van af willen. Volgens een peiling van het Rode Kruis zitten veel Nederlanders niet te wachten op de herintroductie van de drie zoenen en is niezen of hoesten in de elleboog een blijvertje.

Daarmee willen we nieuwe gewoontes houden en oude gewoontes uitbannen. Meer dan de helft van de Nederlanders, 56 procent, is volgens de peiling van plan om in de elleboog te blijven hoesten en niezen. Ook als de overheid niet adviseert dat te doen.

Liever geen drie zoenen

En blijkbaar zijn we helemaal klaar met de typisch Nederlandse begroeting: de drie zoenen. Van de ondervraagden hoeft 54 procent deze traditionele groet helemaal niet terug. Ook niet als we straks geen afstand meer hoeven te houden wil de meerderheid de gewoonte afschaffen.

De drie zoenen waar we zo aan gewend waren, gingen in maart 2020 in de ban. Het zoent natuurlijk ook wat lastig als je anderhalve meter afstand moet houden. Handen schudden werd tegelijk dringend afgeraden door de overheid. Iets minder mensen willen dat ook graag zo houden: een derde van de ondervraagden heeft geen zin om straks weer iemands klamme, slappe of iets te stevige hand vast te pakken bij het voorstellen.

Afstandsregel blijft gelden

Het mondkapje daarentegen wordt maar al te graag in de kast opgeborgen. Van de respondenten denkt slechts tien procent het masker nog te dragen als dat niet noodzakelijk is.

Het schudden van handen en drie zoenen geven kan voorlopig nog even niet, als we kijken naar het advies van het RIVM. Ons gezondheidsinstituut adviseert nog steeds om anderhalve meter afstand te houden van iedereen buiten je eigen huishouden. Ook na vaccinatie is dat het advies, omdat het vaccin niet 100 procent tegen het virus beschermt.

Testen voor Toegang

Er zijn uitzonderingen: locaties waar alleen mensen binnengelaten worden met een negatieve test of vaccinatie hoeven geen anderhalve meter te handhaven. Met Testen voor Toegang was het de bedoeling dat mensen weer veilig uit konden gaan.

Dat systeem bleek niet helemaal waterdicht, onder andere in Enschede ging het mis. In de club Aspen Valley werden minimaal 195 mensen besmet. De gevolgen die we de afgelopen twee weken hebben gezien, zijn voor veel clubs een reden om dit weekend dicht te blijven. Uitbaters durven het risico niet te nemen, ondanks dat demissionair minister Hugo de Jonge beloofde dat het beter zou gaan.

Veel mensen hebben wel zin om de deur uit te gaan, blijkt uit de peiling. De meerderheid van de ondervraagden gaat gewoon weer naar het café, theater of naar festivals. Een vijfde van de respondenten mijdt deze plekken, maar ook bijvoorbeeld het openbaar vervoer, meldt het Rode Kruis.

Moeite met groepen

Hoewel 86 procent zin heeft in meer mogelijkheden, zijn er ook mensen die er tegenop kijken. We zijn sneller overprikkeld en een zo’n 38 procent van de ondervraagden vindt het lastig om weer naar drukke plekken te gaan. Het ongemak in een groep is voor 42 procent een probleem. Ruim een kwart van de ondervraagden heeft moeite met sociale contacten sinds de lockdown.

Aan de peiling van het Rode Kruis deden ruim 1000 Nederlanders van 16 jaar en ouder mee. De peiling werd gehouden tussen 17 en 25 juni, net voordat veel versoepelingen ingingen. Toen daalden de besmettingscijfers nog fors. Afgelopen week keerde de trend. Het aantal besmettingen stijgt explosief, vooralsnog vrijwel uitsluitend in de jongere leeftijdsgroepen.