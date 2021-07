Israël gaat als eerste land testen met coronavaccin in pilvorm

Viroloog Gorben Pijlman wijdde eerder een interview aan de vaccinatiemethode. Volgens Pijlman zou een pil niet werken door de zuurtegraad van je mond en de maag. „Als je de eiwitten inslikt, worden ze door alle zuren in je maag afgebroken alsof het voedsel is en gebeurt er verder niks. Dat is dus niet zo’n handige methode. Wellicht werkt het als je een hele grote hoeveelheid vaccin oraal zou innemen, maar dat weten we nu nog niet”, zegt de viroloog tegen RTL Nieuws.

Of de coronavaccin-pil van Oramed een uitzondering zal worden, moet blijken uit de testen.