Consumentenbond wil pinkosten verbieden: ‘Het mag niet, maar gebeurt wel’

De Consumentenbond wil dat demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra ingrijpt bij het rekenen van pinkosten. De belangenorganisatie stelt dat de banken iets doen wat niet mag, wanneer ze pinkosten gaan rekenen of dat al doen.

Meerdere banken gaan binnenkort kosten per transactie rekenen op gepind geld. Zo rekent ABN AMRO sinds 1 juli 5 euro plus 0,5 procent over het opgenomen bedrag per transactie, als er meer dan 12.000 euro wordt gepind per jaar. De Rabobank voert in september een toeslag van 75 cent per transactie als er wordt gepind bij een automaat die niet van de bank zelf is. Sommige banken rekenden al langer pinkosten.

‘Banken voorbij aan maatschappelijke rol’

Het Nibud was er al niet blij mee, omdat het tot problemen kan leiden bij kwetsbare mensen in de samenleving. Nibud-directeur noemde als voorbeeld mensen die weinig te besteden hebben, laaggeletterden of mensen die digitaal betalen moeilijk vinden. Ook de Consumentenbond is niet te spreken over het plan. Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar noemt het bij RTL Z zelfs een ‘zorgelijke trend.’

„Contant geld is voor miljoenen consumenten nog steeds heel belangrijk. Bijvoorbeeld om grip te houden op hun uitgaves of om privacyredenen. Contant geld is niet traceerbaar. De banken gaan met dit beleid volledig voorbij aan hun maatschappelijke rol”, aldus Molenaar.

Oproep Consumentenbond: verbied pinkosten

Daarom heeft de Consumentenbond een brief gestuurd naar demissionair minister van Financiën Hoekstra. Daarin roept de bond Hoekstra op om het rekenen van pinkosten te verbieden. Niet alleen omdat de banken ‘voorbij gaan aan hun maatschappelijke rol’, maar vooral ook omdat het volgens de Consumentenbond ook helemaal niet mag.

„Banken mogen het gebruik van contant geld niet ontmoedigen, maar dat is wel wat er nu gebeurt”, zegt Molenaar, die wijst naar een rapport van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Daarin staat dat banken mee mogen bewegen met een dalend gebruik van cash, maar het niet in de hand mogen werken.

Ook stelt de Consumentenbond dat banken met deze kosten winst maken over de rug van klanten en is bang dat de pinkosten in de komende jaren alleen maar zullen toenemen om het nieuwe beleid te bekrachtigen.