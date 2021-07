Drie complotdenkers Bodegraven kunnen niet meer bij hun bankrekening

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft beslag gelegd op de bankrekeningen van drie complotdenkers. De rechter heeft besloten dat ze moeten stoppen met het verspreiden van lasterlijke verhalen.

De drie mannen maakten beschuldigende verhalen over pedonetwerken en rituele kindermoorden in en rond Bodegraven. Micha Kat, Joost Knevel en Wouter Raatgever, de complotdenkers, moesten eerder al de verhalen van het internet halen. Dat is volgens een woordvoerder van de gemeente nog niet gebeurd.

Beslaglegging bankrekeningen complotdenkers

Nu kunnen de mannen niet meer bij hun bankrekening, waar de gemeente beslag op heeft gelegd. De beslaglegging zou los staan van het niet verwijderen van de verhalen. De gemeente verklaart dat ze de geleden schade verhalen op het drietal en dat er verdere uitvoering van het vonnis komt.

Het drietal verspreidde complottheorieën over een satanisch-pedofielnetwerk in Bodegraven. De gemeente stapte daarop naar de rechter, omdat het tot grote onrust leidde in Bodegraven. Eerder dit jaar kwamen tientallen mensen bloemen en pamfletten op kindergraven leggen, wat tot boosheid en verdriet leidde bij nabestaanden.

Onrust

De beslaglegging op de financiën van de drie complotdenkers is een volgende stap in het terugdringen van de onrustzaaiende verhalen „De gemeente stelt vast dat de rechter met dit vonnis duidelijk maakt dat vrijheid van meningsuiting niet tot willekeurige verdachtmakingen en verstoringen van de openbare orde mag leiden.”

Burgemeester Christiaan van der Kamp noemt het „een belangrijke stap om er als gemeente voor te kunnen zorgen dat het verdriet en de schade die mensen wordt aangedaan stopt. Het is fijn dat we nu de middelen hebben om te zorgen dat er rust komt voor inwoners die al veel te lang belaagd worden”. De gemeente zou ook nog dwangsommen kunnen opleggen en zo nodig de mannen in gijzeling nemen.

Van Dissel

Raatgever is in juni al veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het maken van opruiende en bedreigende video’s. Die waren bestemd voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de advocaat van de gemeente en tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel.