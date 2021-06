Banken gaan pinkosten rekenen – dit betekent het voor jou

Contant geld pinnen gaat je mogelijk geld kosten. Binnenkort voert ABN AMRO pinkosten in, ING rekent dat nu al. En Trouw schrijft dat ook Rabobank vanaf september voor bepaalde pakketten pinkosten invoert. Bij ING zijn die kosten ook alleen voor bepaalde pakketten, zo mag een student twaalf keer gratis geld opnemen, daarna kost het 0,80 euro per transactie.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is niet blij met deze pinkosten. Zij waarschuwen in Trouw dat dat voor problemen kan zorgen bij mensen die digitaal bankieren te moeilijk vinden en daarom op contant geld zijn aangewezen. Dit is wat die pinkosten betekenen voor jou.

Pinkosten

ABN AMRO gaat 5 euro plus 0,5 procent per transactie over het opgenomen bedrag rekenen. Maar dat is alleen wanneer een klant meer dan 12.000 euro per jaar opneemt. Wil je dan bijvoorbeeld 100 euro pinnen, gaat er uiteindelijk 105,50 euro van je rekening af. 5 euro voor het pinnen, en dan dus nog een half procent van het bedrag. Pin je dus jaarlijks meer dan 12.000 euro (1000 euro per maand), kost het je heel wat extra geld. Zeker als je niet veel te besteden hebt, en die 1000 euro al je leefgeld per maand is, is het een flink bedrag.

Volgens Nibud-directeur Arjan Vliegenthart kunnen de pinkosten vooral problemen opwerpen voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Bijvoorbeeld mensen die weinig te besteden hebben, laaggeletterde Nederlanders en mensen die digitaal betalen ingewikkeld vinden. Mensen die weinig te besteden hebben, pinnen vaak het geld dat ze per week of maand kunnen uitgeven. „Dan kunnen ze precies zien wat ze uitgeven”, zegt Vliegenthart. „En als dat op is, dan is het ook echt op. Op een digitale rekening kun je dan vaak nog wel uitgaven doen, doordat je rood kunt staan.”

Daarom roept de directeur de banken op geen pinkosten te rekenen. „Ook omdat er op dit moment nog geen goede alternatieven zijn voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen gebruik kunnen maken van digitaal geld.”

Kosten voor sparen

Volgens het Nibud zijn andere problemen de kosten voor sparen en de afname van het aantal pinautomaten. Bij veel banken ontvang je over je spaargeld nog nauwelijks rente. Vliegenthart spreekt de banken aan op hun maatschappelijke functie. „Sparen moet juist gestimuleerd worden. Het Nibud vindt het belangrijk dat er geen negatieve rente wordt berekend op particuliere spaarrekeningen, desnoods via een verbod.”

Dat er voldoende pinautomaten zijn, is ook belangrijk. Zo kunnen mensen zelf hun geld pinnen en zijn ze niet afhankelijk van naasten of zorgverleners, omdat de dichtstbijzijnde pinautomaat te ver weg is, bijvoorbeeld. „Binnen een straal van 5 kilometer moeten er voldoende plekken zijn om aan contant geld te komen.”

Ook de Consumentenbond is niet bij met ABN AMRO en de pinkosten. Maar volgens de bank is dat nodig om „het excessieve gebruik van contant geld” te ontmoedigen. Het gebruik van grote hoeveelheden cashgeld vormt een risico, vinden ze. Ook leidt het tot extra kosten omdat de bank transacties moet monitoren om financiële criminaliteit zoals fraude en witwassen te bestrijden.