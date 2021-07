Singapore wil stoppen met tellen coronabesmettingen: ‘Door met ons leven’

Wereldwijd lijkt het coronavirus een eind achter de rug te zijn. Veel mensen zijn gevaccineerd en in veel landen loopt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames terug. Voor Singapore reden om mogelijk te stoppen met tellen van het aantal besmettingen.

Ministers in Singapore hebben een plan op tafel gelegd waarin staat dat er met corona zal worden omgegaan zoals met de griep. Het Aziatische land wil de pandemie minder als een bedreiging zien en het normale leven weer zoveel mogelijk oppakken.

Singapore stopt met tellen

In het plan staat dat Singapore wil stoppen met het tellen en bekendmaken van het aantal besmettingen met het coronavirus. Het land, met 5,7 miljoen inwoners, kent een weekgemiddelde van 57 besmettingen. Reden voor de regering om het over een andere boeg te gooien.

Het nog niet goedgekeurde plan stelt dat alleen de ziekenhuisopnames, intensive care-capaciteit en aantal doden moet worden bijgehouden, om ervoor te zorgen dat het behapbaar blijft voor het zorgsysteem. Ook worden routinetests geschrapt. Singapore wil alleen het vaccinatiepaspoort en het testen aan de grens behouden.

Corona: van pandemie naar ‘iets als griep’

Verder wil het land zover mogelijk terug naar normaal en het virus behandelen als een griepje: het is er nu eenmaal, komt af en toe voorbij en we moeten er mee leven. „We kunnen het coronavirus niet uitroeien, maar we kunnen van de pandemie iets veel minder dreigends maken, zoals griep of waterpokken, en doorgaan met ons leven”, vinden de ministers.

Singapore ziet de toekomst van het virus zoals de griep: onderdeel van het dagelijks leven, er komt meer kennis over behandeling en je kunt eens in de zoveel tijd een vaccinatie halen. Wel moeten de burgers in quarantaine bij een coronabesmetting, maar dat geldt dan niet voor hun huisgenoten.

Eindstadium

„Omdat de kans dat je erg ziek wordt van griep heel klein is, gaan mensen door met hun leven, ook in het griepseizoen. Dat doen ze door simpelweg voorzorgsmaatregelen te nemen of een griepprik te halen. Datzelfde met corona bereiken is ons doel in de komende maanden”, schrijven de ministers van Singapore in de Straits Times.

„We moeten al onze energie, middelen en creativiteit gebruiken om zo snel mogelijk naar het eindstadium te gaan. Uiteindelijk zullen wetenschap en menselijke vindingrijkheid het winnen van Covid-19.”

Er zijn meer landen waarvan het aantal coronabesmettingen niet wordt geregistreerd of van wie het niet bekend is. Tanzania stopte bijvoorbeeld al in de zomer van 2020 met tellen, omdat de president zo zijn eigen mening had over het virus. Ook van bijvoorbeeld het streng gecensureerde Noord-Korea zijn geen besmettingscijfers bekend.