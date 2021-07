Zeldzame genen kunnen bescherming bieden tegen obesitas

We weten allemaal dat we het snacken een beetje binnen de perken moeten houden en genoeg beweging goed is tegen obesitas. Maar hoe gezond je ook leeft, dik of dun zijn blijkt ook genetisch bepaald. Wetenschappers ontdekten een genetische mutatie die je kan beschermen tegen overgewicht.

Onderzoekers van biotechnologiebedrijf Regeneron in New York onderzochten alle bekende genen van meer dan 645.000 mensen uit Engeland, de Verenigde Staten en Mexico. Daarvoor gebruikten ze whole exome sequencing, WES. Met deze techniek worden alle genen die we kennen in één keer bekeken.

Ze ontdekten dat er zestien zeldzame genetische variaties zijn die de mens kunnen beschermen tegen obesitas. Deze genenvarianten beïnvloeden je BMI, je body mass index. Door je BMI te berekenen, krijg je een indicatie of je een gezond gewicht hebt volgens de geldende normen. Het onderzoek werd gepubliceerd in het magazine Science.

Minder kilo’s bij de genmutatie

De zeldzame mutatie wordt aangeduid als GPR75. Mensen die deze afwijking in hun genen hebben, bleken zo’n 5,5 kilo minder te wegen dan mensen zonder. Ook bleek dat ze zo’n 54 procent minder kans hebben op obesitas dan mensen zonder deze mutatie. Hun BMI was gemiddeld bijna twee punten lager.

Het team is blij met de ontdekking en denkt dat het een basis kan zijn om obesitas te behandelen. „Met deze genetische superkracht is er mogelijk een nieuwe manier om een wereldwijde crisis als overgewicht het hoofd te bieden”, zegt hoofdwetenschapper George D. Yancopoulos van het bedrijf. De ontdekking biedt volgens hem potentieel om genetische medicatie te ontwikkelen.

Obesitas komt vaker voor

Wereldwijd kampen 1,9 miljard volwassenen met obesitas, een BMI tussen de 25 en 29,9 punten en 650 miljoen met morbide obesitas, wanneer je BMI hoger is dan 30. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven er elk jaar 2,8 miljoen mensen aan overgewicht. Naar verwachting kampt de helft van de wereldbevolking in 2030 met obesitas.

Overigens is het belangrijk om naar meer te kijken dan je BMI. Ook bijvoorbeeld je buikomtrek is belangrijk en het is goed om je vetpercentage en cholesterol te meten. Het Voedingscentrum raadt aan je suikerinname te beperken, veel groenten, fruit en volkoren granen te eten en wat vaker een veganistische maaltijd op tafel te zetten.

Jezelf af en toe trakteren mag ook gewoon van het instituut. Probeer daarnaast een half uur tot een uur per dag intensief te bewegen. Mocht je twijfelen over je gezondheid, geef je huisarts dan even een belletje. Heb je moeite met (gezond) eten? Raadpleeg dan een gediplomeerde diëtist.