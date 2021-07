Bizarrre beelden watersnood Duitsland, nu meer dan 100 doden

Door het noodweer in het westen van Duitsland zijn zeker 103 mensen om het leven gekomen. Dat zijn er tientallen meer dan aan het begin van de dag over slachtoffers van de watersnood bekend was.

De situatie in Limburg is natuurlijk verschrikkelijk, maar de toestand in Duitsland is als het om watersnood gaat bizar te noemen. Het aantal doden is – op het moment van schrijven – 103 en dus hoog. Maar misschien nog wel veel zorgwekkender: er worden 1300 mensen vermist.

Ernstige watersnood deel Duitsland

De deelstaten Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland worstelen met ernstige wateroverlast en overstromingen. Hierdoor zijn gebouwen ingestort en beschadigd. Een aantal gemeenten is onbereikbaar geworden. Reddingswerkers hebben ook ’s nachts mensen in veiligheid gebracht.

In Bad Neuenahr-Ahrweiler worden de genoemde 1300 mensen vermist. Het is niet duidelijk of zij in nood verkeren. Het mobiele netwerk is er uitgevallen, waardoor veel mensen onbereikbaar zijn. Zo’n 114.000 huishoudens in het westen van Duitsland zitten zonder stroom. Ook zijn er plekken waar mensen geen toegang hebben tot drinkwater.

Sommige beelden Duitsland bizar

Van de watersnood in Duitsland zijn bizarre beelden te zien. Bild filmde bijvoorbeeld in de zwaar getroffen plaats Erftstadt-Blessem. Op het moment van uitzenden stond het dodental – zoals in de video te zien is – op 93.

Een Twitteraar uit Duitsland laat hetzelfde gebied zien. Hij heeft een post ‘voor’ en ‘na’.



😳 Google Earth vorher und gerade. 😱 pic.twitter.com/H57ErQzk3H — Bergbauer Pinhead (@Pinhead6) July 16, 2021

Leger Duitsland ingezet tegen de watersnood

Voor het Duitse leger is reddingswerk in de door overstromingen getroffen gebieden nu topprioriteit, zei minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer vandaag. Ze heeft alle militaire activiteiten die niet direct met buitenlandse missies te maken hebben tijdelijk stopgezet.

Militairen ondersteunen het reddingswerk met rond de vijfhonderd man in Noordrijn-Westfalen en zeker tweehonderd in Rijnland-Palts. Ze redden mensen, ontruimen gebouwen en distribueren brandstof en zandzakken. De politie legt zich toe op het bieden van bescherming en het voorkomen van plunderingen.

Dodental loopt ook in België op

Het dodental door de overstromingen in België is opgelopen tot 23, melden Belgische media. Zeker negentien mensen worden nog vermist. De Waalse minister-president Di Rupo zei vandaag te vrezen dat het dodental nog verder zal stijgen. Honderden mensen zitten nog vast in hun huizen.

Alle Maasgemeenten in Limburg kondigden de evacuatie aan van de bewoners van gebieden die worden bedreigd door hoogwater. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen staat de Maas historisch hoog. In Luik riepen de lokale autoriteiten gistermiddag duizenden inwoners die bij de Maas wonen op om hun huizen te verlaten. Het peil van de rivier in het centrum van de stad steeg ’s nachts niet. De politie meldde zelfs dat het heel langzaam begon te dalen in de zwaarst getroffen wijk.



Een NH90-maritieme gevechtshelikopter en een duikteam staan stand-by voor mogelijke ondersteuning van de Belgische hulpdiensten. Naar aanleiding van de watersnood in de regio rond Luik heeft België haar EU-partners om hulp gevraagd.https://t.co/ZfhQrNx5Nj pic.twitter.com/k3Wp1hHJAu — Ministerie van Defensie (@Defensie) July 16, 2021

Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters waarschuwde dat het gevaar nog niet is geweken. Bij Maaseik wordt het hoogste punt rond de middag verwacht. In Wallonië zitten meer dan 21.000 mensen zonder elektriciteit als gevolg van de overstromingen. Door het noodweer is het leidingwater in meerdere Waalse gemeenten niet langer drinkbaar.