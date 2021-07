5 films en series die in week 29 op Netflix verschenen: Sky Rojo en meer

Ook in week 29 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar een bizarre datingshow, het tweede seizoen van The Movies That Made Us en meer.

Deze week zijn er weer een aantal mooie nieuwe titels bijgekomen op Netflix. Zo komt de streamingdienst met de meest bizarre datingshow ooit en krijgen we een heerlijk portie film nostalgie voorgeschoteld. Verder heeft de Tarantino-achtige serie Sky Rojo een tweede seizoen gekregen, gaan we terug naar de kernramp van Tsjernobyl en worden we in The Last Letter From Your Lover overladen met romantiek.

Nieuw op Netflix in week 29

1. Sexy Beasts (seizoen 1)

Realityserie

Genre: dating

Datingshows zijn er tegenwoordig in alle soorten en maten. Iets nieuws verzinnen om op te vallen is een hele uitdaging, maar Netflix slaagt met vlag en wimpel. Sexy Beasts is zonder twijfel de meest bizarre datingshow van dit moment. De deelnemers worden namelijk door grimeurs omgetoverd tot monsters. Hierdoor hebben ze dus geen idee hoe hun date eruit ziet. Het resultaat is een zeer interessant sociaal experiment vol bizarre taferelen. Zo’n datingshow heb je nog nooit gezien.

2. Sky Rojo (seizoen 2)

Serie

Genre: drama / actie

De maker van La Casa de Papel heeft nog een serie gemaakt die de moeite waard is. Zeker als je fan bent van het werk van Quentin Tarantino. Sky Rojo had namelijk ook zo uit de hoge hoed van die legendarische regisseur kunnen komen. In deze Spaanstalige Netflix Original volgen we een drietal vrouwen die op de vlucht zijn. Ze worden achtervolgd door hun werkgever. De drie vrouwen hebben namelijk voor nogal wat problemen gezorgd in het bordeel waar ze werkten. Wat er gebeurd is, zagen we in seizoen één en nu gaat de doldwaze klopjacht weer verder. Pulp zoals pulp bedoeld is.

3. The Movies That Made Us (seizoen 2)

Serie

Genre: documentaire

Er zijn films die je nooit zult vergeten en eindeloos kunt kijken. Echte cult-klassiekers die onderdeel zijn geworden van je jeugd. Die films heeft Netflix in het zonnetje gezet met de docuserie The Movies That Made Us. Hierin gaan de acteurs, regisseurs en insiders terug in de tijd om terug te blikken op hun blockbusters uit het verleden. In het tweede seizoen zijn dat Jurassic Park, Back to the Future, Pretty Woman en Forrest Gump.

4. Chernobyl 1986

Film

Genre: drama

Op 26 april 1986 vond de grootste kernramp ooit plaats. Door een fout explodeerde één van de reactoren van de kerncentrale in Tsjernobyl. Een ramp die vele duizenden mensen het leven gekost heeft. In de Netflix-film Chernobyl 1986 gaan we terug naar het moment dat alles fout ging. Hier volgen we een brandweerman die wordt ingeschakeld om erger te voorkomen. Samen met een ingenieur en militaire duiker begint hij aan de gevaarlijkste missie uit zijn leven.

5. The Last Letter From Your Lover

Film

Genre: romantiek

Ellie is een jonge journaliste uit London. Tijdens haar onderzoek voor een nieuw artikel ontdekt ze een reeks liefdesbrieven uit 1965. Deze vertellen haar het verhaal van Jennifer Stirling en Anthony O’Hare. Ellie wordt gegrepen door de romance en wil erachter komen wat er met hen gebeurd is. Ze gaat op onderzoek en duikt in het mysterie van een geheime affaire. Een romantische zoektocht volgt die ook Ellie naar nieuwe liefde leidt.

Vorige week op Netflix

