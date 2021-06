Peter R. de Vries: ‘Er horen bloemen op graf Tanja Groen’ (gouden tip 1 miljoen)

Peter R. de Vries heeft een stichting opgericht om als een soort laatste redmiddel te kunnen achterhalen hoe Tanja Groen bijna 28 jaar geleden is verdwenen. Of dat zij in elk geval gevonden wordt. De misdaadverslaggever bracht zijn nieuws op de datum van haar verjaardag. Tanja Groen zou vandaag 46 jaar zijn geworden.

Via crowdfunding wil Peter R. de Vries een beloning van 1 miljoen euro bijeenbrengen. Dat bedrag moet de beloning zijn voor de gouden tip in de verdwijningszaak van Tanja Groen.

Hoogste beloning ooit in Nederland

De Vries maakte de 1 miljoen vandaag bekend op een persconferentie. Hij werd daarbij geflankeerd door de ouders van de verdwenen vrouw. „Wij willen dat de ouders volgend jaar bloemen op het graf van Tanja kunnen leggen”, aldus Peter R. de Vries.



Volgens hem gaat het om „de hoogste beloning die ooit is uitgeloofd in Nederland”. De stichting heeft een website (De Gouden Tip), waar donateurs zich kunnen melden en storten. De Vries benadrukt dat het initiatief ook bedoeld is voor andere zaken die verlegen zitten om een gouden tip. Het initiatief heeft de steun van politie en justitie. Tegelijkertijd is ook een aparte website over de verdwijningszaak wereldkundig gemaakt. Die vind je hier.

Tip over Tanja Groen mag anoniem

Tanja Groen verdween in augustus 1993 op 18-jarige leeftijd, tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. De afgelopen jaren – en vorige week nog in Noord-Brabant – werd regelmatig naar Tanja Groen gezocht. Opgravingen leverden telkens niets op.



Namens de ouders van Tanja Groen aanwezig bij de zoekactie van politie, justitie en NFI op de heide bij Geldrop en Heeze. Dit is een van de scenario's, een optie. Rechercheren is elimineren. Maar het zou natuurlijk geweldig zijn als er iets wordt gevonden… spannend.

De informatie van de gouden tipgever „moet er rechtstreeks toe leiden dat het lichaam van Tanja wordt gevonden”, aldus De Vries over de 1 miljoen euro. Zijn stichting garandeert de anonimiteit van de leverancier van de juist tip. De Vries verwacht geen stortvloed aan tips.

Minder dan 1 miljoen is ook mogelijk

De journalist wil dat het miljoen binnen een jaar bijeen geworven is. Als het na een jaar minder is, dan is dat de uit te loven beloning. Is het meer, dan zal het overschot worden gestoken in uit te loven beloningen in andere zaken. De Vries heeft daarvoor al zaken in gedachten, maar hij wilde niet zeggen welke dat zijn. De stichting ambieert „een factor van betekenis te worden in cold cases“.