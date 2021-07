Spijbelen met valse positieve coronatest: ‘Cola om de test te vervalsen’

Jongeren vervalsen hun coronatest met drankjes als cola of sinaasappelsap. Met een positief testresultaat hoeven ze namelijk niet naar school en kunnen ze ‘geoorloofd’ spijbelen. Wetenschapper Mark Lorch ontrafelde hun trucje.

TikTok blijkt een bijzonder fenomeen, waarop jongeren elkaar de meest vreemde dingen bijbrengen. Sinds december circuleren video’s op het platform waarop TikTok-gebruikers elkaar uitleggen hoe je een coronatest vervalst. Hiervoor gebruiken ze cola of sinaasappelsap, waardoor de test klaarblijkelijk positief uitslaat. En een positieve coronatest betekent geen school.

Cola of sinaasappelsap vervalst coronatest

Scheikundig wetenschapper Mark Lorch was geïntrigeerd door de frauduleuze truc en probeerde het zelf uit. Hij schreef over zijn bevindingen voor het wetenschappelijke medium The Coversation. Voor zijn onderzoekje druppelde hij de frisdrank op de test en binnen enkele minuten verscheen een positief resultaat. Leerlingen gebruiken, net als Lorch, de Britse lateral flow sneltest. Om te begrijpen hoe je deze kunt vervalsen, legt Lorch eerst uit hoe de test scheikundig gezien werkt.

De sneltest bestaat uit een papierstrip en een klein rood stukje onder een laagje plastic. Op dat rode plaatje zitten antilichamen, die zich binden aan het coronavirus. Ook zitten er kleine gouden nanodeeltjes op, die een rode kleur hebben. Daardoor kun je zien waar op de test de antilichamen zitten. Bij een coronatest meng je het monster met een vloeibaar goedje zodat jouw slijm optimaal is. Dan druppel je het op de strip. Als je besmet bent met het coronavirus, binden de antilichamen zich aan de vloeistof.

Valse positieve coronatest blijkt te herstellen

Maar hoe kan het dat sommige frisdranken een positieve uitslag geven? Daar heeft de wetenschapper een verklaring voor. Hij denkt namelijk dat de drankjes invloed hebben op de functionering van de test. De drankjes hebben namelijk één ding gemeen: ze bevatten veel zuren. Deze zuren tasten schijnbaar de staat van de antilichamen aan en daardoor ontregelt de test en krijg je een positieve uitslag. Maar je kunt een neppe positieve test volgens hem herkennen. Lorch legt uit dat beschadigde antilichamen gemakkelijk herstellen door bijvoorbeeld de test te wassen. Nadat hij de frisdrank van de test afspoelde, kwam het oorspronkelijke negatieve testresultaat alsnog naar boven.

De wetenschapper prijst de vindingrijkheid van sommige jongeren. Hij nodigt de ontdekkers en wetenschappers in spé uit om met hem samen verder te experimenteren.