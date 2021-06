WHO: ‘Nog niet nodig om kind te vaccineren tegen coronavirus’

Tegenstrijdige geluiden tekenen het nieuws als het gaat om vaccineren van kinderen van 12 tot 18 jaar. Volgens demissionair coronaminister Hugo de Jonge is dit „heel belangrijk”, maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt dat landen moeten wachten.

Vandaag sprak De Jonge over het belang van het vaccineren van kinderen met het zicht op de herfst. Volgens hem gaat het namelijk om een „onmisbare bijdrage om het coronavirus te bedwingen in het najaar.”

WHO: ‘Onvoldoende bewijs’

Daar staat tegenover dat de WGO deze week een advies uitbracht over het vaccineren van kinderen tegen COVID-19. Daarin staat dat de vaccinatie van kinderen momenteel niet nodig is. „Er is nog onvoldoende bewijs over het gebruik van vaccins tegen COVID-19 bij kinderen”, luidt het advies. Aanbevelingen doen om kinderen te laten vaccineren is nog te vroeg. „Kinderen en adolescenten hebben doorgaans een mildere ziekte dan volwassenen. Kinderen moeten echter de aanbevolen kindervaccins blijven krijgen”, aldus de WHO.

Dat advies staat dus niet in lijn met de aanbevelingen van meneer De Jonge. „Het helpt als je 12- tot 18-jarigen vaccineert. Het kan, het is veilig. Het Outbreak Management Team zegt dat ook”, aldus de coronaminister.

Advies WHO rijmt niet met Hugo de Jonge

De Jonge doet nog geen uitspraken over een definitief kabinetsbesluit en wacht het advies van de Gezondheidsraad af. „Vanuit epidemiologisch oogpunt zeg ik: sowieso doen. Vanuit maatschappelijk oogpunt zeg ik ook: absoluut doen. Zoveel jongeren hebben al onderwijs gemist.”

Ook benoemt hij dat vaccinatie bij kinderen ervoor zorgt dat 15 procent van de R-waarde van het virus daalt. Een uitspraak die RIVM-topman Jaap van Dissel eerder ook al deed. Epidemioloog en kinderarts dr. Patricia Bruijning (UMC Utrecht) bekritiseerde deze uitspraak van Van Dissel in een artikel van het Parool. „Je moet kinderen vaccineren als dat voor henzelf voldoende nut heeft, niet enkel omdat het de R-waarde onder de 1 houdt”, stelde zij.

Risicogroepen vanaf 12 jaar inenten

Het Artsen Covid Collectief is zeer kritisch op het inenten van gezonde kinderen. Vorige week stuurden zij een brandbrief naar de Tweede Kamer waarin zij hun zorgen uitten. Volgens het collectief ontbreekt het aan onderzoek en wetenschappelijk bewijs over het coronavaccin bij kinderen.

Momenteel worden de 18-plussers gevaccineerd. Kinderen zijn nog niet aan de beurt. Eerder werd ook bekend dat kinderen vanaf 12 jaar uit risicogroepen het coronavaccin wel krijgen.

Andere landen vaccinatie bij kinderen

Meerdere landen besloten definitief dat ook kinderen het coronavaccin krijgen. Onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, de VS en Canada namen deze beslissing. RIVM-topman Jaap van Dissel denkt ook dat inenting bij kinderen helpt bij het beheersen van besmettingen in het najaar.