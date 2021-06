André Hazes-kleding bij de Lidl, fans allesbehalve blij: ‘Wil er nog niet dood in gevonden worden’

Het is druk in André Hazes-land de laatste tijd. Woensdag bleek dat een groepje BN’ers een lied over de overleden zanger heeft geschreven en binnenkort ligt er ook Hazes-kleding in de Lidl. Vanaf 30 juni is de Hazes-‘fanwear’ te vinden in de filialen van de prijsvechter. Het gaat onder meer om badjassen, ondergoed, hoodies, broeken en shirts. Fans hebben de items gezien in de nieuwe Lidl-folder en zijn onaangenaam verrast.

Zo schrijven sommige mensen dat ze nog niet dood gevonden willen worden in de kleding. Op de achterkant van bijvoorbeeld de badjassen staat het herkenbare silhouet van Hazes, met de hoed en de bril. Op de capuchon staat ‘André Hazes’. Volgens de Lidl is het ding ‘extra zacht met wijde capuchon’. Maar of dat fans nou overtuigt de badjas te halen?



Ik wil er nog niet dood in gevonden worden #andrehazes pic.twitter.com/eR2Qz8o3RI — Y. de Graaf (@GraafYDe) June 25, 2021



Alsof we nog niet genoeg Hazes-moe waren, komt nu de lidl ons ook nog wat Hazes door de strot douwen 😩🤦‍♀️🤦‍♀️ — 🤘Queen of Redheads🤘 (@queenredhead89) June 24, 2021



Wat wordt wijlen #andrehazes commercieel uitgeknepen. Treurig! Triest! Ongekend! Ziekelijk! — Roald (@ronnyd010) June 24, 2021

Hazes-kleding bij Lidl

Het houdt dus niet op bij de badjassen. Zo zijn er witte en zwarte hoodies, badslippers in dezelfde kleur en zelfs een vinyl plaat, met de grootste hits van Hazes. Op sociale media schrijven veel mensen vooral dat Rachel Hazes, de weduwe van de zanger, „de schaamte voorbij is”. Lidl heeft de kleding namelijk samen met haar ontworpen. Maar Rachel wordt veelal beschuldigd van het uitmelken van haar overleden man.

Aanleiding voor de campagne is de 70ste geboortedag van de zanger (30 juni dus), die maar 53 jaar werd. Onder de noemer ‘Nog Steeds Heel Geliefd’ worden de producten verkocht.



De schaamte voorbij deze Rachel, raggel of was het rochel of roggel op het erfgoed van #andrehazes pic.twitter.com/n3dlq1XjFJ — Pieter de jong (@PieterSlootdorp) June 25, 2021



De mooie herinnering aan één van de beste zangers wordt door hebzucht van Raggel en Diareetje om zeep geholpen @LidlNederland alles voor de poen #triest #andrehazes Waarom?? @AndreH6Jr — Keesjaap Kappenburg (@KeesjaapK) June 25, 2021

Nog Steeds Heel Geliefd

En dan dus het nummer, waar verschillende BN’ers aan hebben meegewerkt. Dat is een aangepaste versie van Een Beetje Verliefd. In de clip van het nummer lopen Thomas Acda en Sergio IJssel over de Amsterdamse Albert Cuypmarkt en op verschillende plekken staan BN’ers te zingen. Zo staat Xander de Buisonjé bij de bloemen, Ruth Jacott en Berget Lewis staan bij het standbeeld van de zanger.