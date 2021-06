Veel vaccinaties nog ‘zoek’; wat betekent dat voor het corona-paspoort?

Meer dan een miljoen vaccinaties tegen het coronavirus staan nog niet in de centrale administratie. Nog eens 700.000 mensen willen tot nu toe niet geregistreerd staan. Wat betekent dat voor het welbekende coronapaspoort waarmee je kunt reizen en straks ook naar evenementen kunt?

De GGD’en in het land vaccineren en geven dit door aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bij die doorgifte is vertraging ontstaan. De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland stelt dat er hard wordt gewerkt om de file op te lossen en de gegevens alsnog te delen.

Vaccinaties gaan niet verloren

Het gaat volgens de GGD om de prikken van 1,1 miljoen mensen die in de afgelopen weken zijn gevaccineerd. Naast de 1,1 miljoen nog niet verwerkte vaccinaties, ontbreken in de registratie ook zo’n 700.000 andere prikken. Dit zijn de vaccinaties van mensen die geen toestemming hebben gegeven om de informatie te delen met het RIVM.

De registraties gaan niet verloren, benadrukt de GGD-koepel. Ook heeft de vertraging geen gevolgen voor een groen vinkje in de app CoronaCheck, omdat het bewijs dat iemand is gevaccineerd uit de database van de GGD’en komt. De app heet in de volksmond inmiddels het ‘coronapaspoort’.

Ondertussen gaat het met de vaccinaties tegen corona razendsnel. Mensen die in het jaar 2000 zijn geboren, kunnen al een afspraak maken. De drukkerij die de uitnodigingsbrieven produceert, heeft het er maar wat druk mee.



✉️ Drukkerij @VanderMostBV drukt momenteel dagelijks zo’n 400.000 uitnodigingsbrieven, bijlagen en enveloppen voor de #coronavaccinatie. "Ik ben het meest trots op de samenwerking. Er wordt dag en nacht gewerkt, samen met @PostNL & @Xerox", zegt Marriel van der Morst. 💪📹 pic.twitter.com/5lC3YzMHlJ — RIVM (@rivm) June 15, 2021

Met je coronapaspoort op reis

Mensen die volledig zijn gevaccineerd, kunnen dat binnenkort met de app aantonen voor een bezoek aan een binnenlands evenement of voor een buitenlandse reis. Mensen van wie de prik in het centrale register van het RIVM staat, krijgen automatisch een groen vinkje te zien in de app. Dat geldt dus ook voor mensen die bij de GGD zijn gevaccineerd, maar van wie de registratie nog niet in het centrale register staat, óf die geen toestemming hebben gegeven voor het delen van de informatie met het RIVM. Voor de laatste groep was dat tot voor kort maar zeer de vraag. Voor hen komt het uiteindelijk toch in orde.

De mensen die hun prik bij de huisarts, een ziekenhuis of een andere zorginstelling hebben gehad, krijgen ook automatisch een groen vinkje in de app áls hun prik al in het centrale register staat. Als dat nog niet zo is, kan de gevaccineerde zelf aan de zorgverlener vragen om alsnog te regelen dat het vaccinatiebewijs beschikbaar wordt in de app.



Met vorige week een recordaantal vaccinaties (ruim 1,6 miljoen) is het totaal aantal gezette prikken 13 miljoen! Te danken aan de beschikbaarheid van vaccins, maar ook aan iedereen die de vaccinatie komt halen. Bedankt!#coronavirus #IkStroopMijnMouwOp — Ministerie van VWS (@MinVWS) June 17, 2021

Na vaccinaties coronapaspoort voor iedereen

„We kunnen niet garanderen dat het voor iedereen meteen goed gaat”, zegt een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid. „Het kan altijd zijn dat je tweede prik ergens niet geregistreerd staat, of dat een huisarts bijvoorbeeld geen tijd heeft om het voor je te regelen.” Ze benadrukt dat er wel voor iedere groep gevaccineerden een oplossing is bedacht. „In principe is de CoronaCheck-app straks bruikbaar voor iedere gevaccineerde.”

De app kan vanaf 1 juli gebruikt worden om aan te tonen dat iemand niet besmettelijk is voor reizen binnen de EU. Niet iedereen staat te popelen trouwens. Veel Nederlanders vinden de regels rond reizen maar lastig en matig gecommuniceerd.

Evenementen en versoepelingen

Wanneer het vaccinatiebewijs in de app beschikbaar wordt voor binnenlandse evenementen, is nog niet duidelijk. Op advies van het Outbreak Management Team mogen vaccinatiebewijzen pas worden ingezet als er heel weinig besmettingen zijn.

Morgen beslist het kabinet of het goed genoeg gaat met de besmettingen om nieuwe versoepelingen door te voeren. De woordvoerster van het ministerie verwacht dat dan ook bekend wordt wanneer gevaccineerden met de CoronaCheck-app naar evenementen kunnen.