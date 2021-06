Hugo de Jonge: ‘Mogelijk volgende week mondkapjesplicht afgeschaft’

Het onderwerp ‘mondkapjesplicht’ verscheen de afgelopen dagen veel in de media. Coronaminister Hugo de Jonge doet vandaag een directe uitspraak over het mondkapje: „Mondkapjesplicht mogelijk volgende week afgeschaft.” Nou ja, direct…

Wat? Ja hij zei het echt. Vandaag sprak Hugo de Jonge deze bijna verlossende woorden. Alhoewel veel Twitteraars sceptisch zijn over de wellicht voorbarige woorden van de coronaminister. De versoepelingen die gepland stonden op 30 juni, worden vervroegd naar 26 juni. Bij die versoepelingen horen verruiming voor de horeca en het thuisbezoek. Maar ook ruimte voor cultuur en het toestaan van evenementen. Vandaag dropt coronaminister De Jonge ineens ook een vooruitzicht over het mondkapje. „De monkapjesplicht ligt op tafel”, aldus de Jonge. Ter afschaffing dus.



Ja joh, gaat hartstikke goed. Hoe verzin je het: binnenkort geen mondkapjes meer, je mag weer op kantoor werken, 1,5 mtr vervalt, niet thuis blijven met klachten. Op welke planeet leeft de Jonge? #Deltabestaatzekerniet https://t.co/0GgxxYG2Lo — Evalien van't Veen (@Evalien030) June 16, 2021

Hugo de Jonge weegt mondkapjesplicht af

„We wegen alle maatregelen opnieuw. Welke maatregelen zijn nog nodig, welke kunnen eraf?”, sprak de coronaminister na overleg met zijn collega’s vandaag. „We gaan geweldig snel met vaccineren. Dan weeg je af: wat is er nog nodig aan maatregelen?” Hij ziet het scenario rooskleurig in. „Ik denk dat we van een flink aantal maatregelen afscheid kunnen nemen, maar een deel zal nog nodig zijn.”

Vrijdag vergadert het kabinet wederom over de versoepelingen voor de coronamaatregelen. „We bekijken alles vrijdag, dan vertellen we u erover”, sluit de Jonge af.



Wanneer leert De Jonge nou 's dingen te zeggen als ze besloten zijn en niet als ze worden overwógen. Dat is totaal overbodig gepaai dat nergens toe leidt. — Coot van Doesburgh (@cootdoes) June 16, 2021



Dom. Te vroeg. Te twijfelachtig. Maar zo kennen we De Jonge. https://t.co/kDNk3zX39v — Jarno van Straaten heeft een hekel aan De Jonge (@JarnovStraaten) June 16, 2021

Versoepelingen door dalende cijfers

De voorspelling was dat we zeker tot september aan de basismaatregelen vast zouden zitten. Maar gisteren bleek dat meerdere experts en politici van de mondkapjes afwillen. Maandag schreef Metro over immunoloog Carla Peeters, die pleit voor directe afschaffing van de mondkapjesplicht.

RIVM-topman Jaap van Dissel was aan het begin van de coronacrisis sceptisch over de mondkapjes. Het ontbrak volgens hem aan wetenschappelijke onderbouwing en het dragen van mondkapjes kon leiden tot schijnveiligheid. Verschillende OMT-leden spraken zich gisteren uit over over het nut en bewijs van effectiviteit van de monkapjesplicht. Ook door de dalende besmettingscijfers en het aantal bezette ic-bedden lijkt het dragen van een mondkapje minder noodzakelijk.



Ik snap de haat tegenover Hugo de Jonge op Twitter nu echt niet. Het is niet zijn keuze om de mondkapjesplicht weg te doen als het weg gaat. Het is een discussie in het kabinet geworden en het is in het gehele kabinet besproken, ook met het OMT. Het is niet alleen De Jonge. — Rick 🇳🇱 (@rick_tweets) June 16, 2021



