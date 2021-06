Het wagenpark van het Nederlands elftal: de auto’s van Oranje

Het EK voetbal is onderweg. Het Nederlands Elftal logeert ondertussen in het trainingskamp in Zeist, waar behoorlijk wat dikke auto’s voor de deur staan. Het wagenpark van de Oranje-internationals vind je hier in een elftal uitgelicht.

Topvoetballers behoren tot de grootverdieners op aarde. En ook al was het op het veld niet echt terug te zien in de voorbereiding, in het Nederlands Elftal lopen spelers rond die bij wereldclubs spelen. En bij Liverpool, Barcelona, Juventus of Ajax kun je niet aankomen in een Volkswagen Golf. Voor autoliefhebbers is de aankomst van de Oranje-internationals bij het trainingskamp dan ook altijd reden om even extra goed op te letten. Op weg naar de tweede wedstrijd op EURO 2020, tegen Oostenrijk, hier wat pareltjes op een rij.

Dit is het wagenpark van het Nederlands elftal

De ene voetballer van Oranje geeft niets om auto’s en pronkt er het liefst niet mee op internet. Andere spelers laten maar al te graag zien welke luxebolides ze rijden. Een overzicht.

1. Memphis Depay – Mercedes Maybach S650 Cabriolet (en meer)

Al eerder lieten we het wagenpark van Memphis Depay zien, bestaande uit vijf luxe wagens. De meest bijzondere is zijn Mercedes Maybach S650 Cabriolet.



De auto beschikt over een 6.0 liter V12 die goed is voor 630 pk. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint de auto in 4,1 seconden. De topsnelheid bedraagt 250 kilometer per uur. Er zijn maar driehonderd exemplaren gemaakt van de Mercedes Maybach S650 Cabriolet, die een prijskaartje van tussen de 355.000 en 449.995 euro heeft.

2. Quincy Promes – Lamborghini Urus

Ook Quincy Promes is trots op zijn auto en laat dit graag op social media en in videoclips zien. Hij kocht de snelste SUV die je kunt bestellen: de Lamborghini Urus.



Deze luxe wagen heeft een 4.0 liter V8 met 650 pk. Hiermee legt hij de nul-naar-honderdsprint af in 3,6 seconden. De topsnelheid is 305 kilometer per uur. Hiermee is het de snelste auto van het wagenpark van het Nederlands Elftal. De Lamborghini Urus is te koop vanaf 275.000 euro.

3. Maarten Stekelenburg – Audi RS Q8

Ook Maarten Stekelenburg rijdt een dikke SUV. Hij klopte bij Audi aan voor een RS Q8. Het model heeft een V8 met een slagvolume van 4 liter. Deze auto levert 50 pk minder dan de Lamborghini Urus van Quincy Promes.

Met de 600 paarden aan boord sprint de Q8 van 0 naar 100 kilometer per uur in 3,8 seconden. De topsnelheid is (onbegrensd met het Dynamic-pakket) 300 kilometer per uur. De auto van de Nederlands elftal-doelman kost 199.700 euro.

4. Frank de Boer – Audi Q8

Ook bondscoach Frank de Boer rijdt in de Q8 van Audi. Hij heeft alleen niet het RS-model, maar een normale Q8.



Coach van Oranje haalde auto even op

Welke motorisering de auto van de trainer van het Nederlands elftal heeft, is onbekend. Naar verluidt betaalde Frank de Boer niet veel voor de bolide. Op Twitter meldt de bondscoach dat hij ambassadeur is van Audi Nederland en de auto heeft ‘opgehaald’.

5. Donyell Malen – Mercedes-Benz A-Klasse

Donyell Malen is een van de weinige Nederlands elftal-spelers met een relatief normale auto. Hij heeft een bescheiden Mercedes-Benz A-Klasse. Onbekend is welke uitvoering hij heeft, maar het is zeker geen AMG.

Bij Mercedes kun je een A-klasse kopen vanaf 30.695 euro. Dit is de goedkoopste auto uit het wagenpark van onze Oranje-internationals.

6. Georginio Wijnaldum – Mercedes-AMG G63

Ook Georginio Wijnaldum klopte bij Mercedes aan voor een bolide. Hij koos echter voor een meer opvallende auto, een Mercedes-AMG G63. De middenvelder heeft meerdere dikke SUV’s in zijn wagenpark, maar de G-Klasse staat het vaakst in de basis.



De Geländewagen heeft een 4.0 liter V8 aan boord die goed is voor 585 pk. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint het model in 4,5 seconden en de topsnelheid is 220 of 240 kilometer per uur. De Mercedes-AMG G63 kost in Nederland meer dan 262.000 euro.

7. Stefan de Vrij – Volvo XC90

Ook Stefan de Vrij rijdt een grote SUV, namelijk een Volvo XC90. Hoewel het een luxe en chique auto is, valt de auto tussen de rest van het wagenpark van het Nederlands elftal niet echt op.

De auto heeft een motorvermogen van 254 pk, legt de nul-naar-honderdsprint in 7,9 seconden af en heeft een topsnelheid van 180 kilometer per uur. De XC90 is te koop vanaf een kleine 83.000 euro.

8. Nathan Aké – Range Rover

Nathan Aké gaf meer geld uit dan Stefan de Vrij en voegt met zijn SUV een Range Rover toe aan het wagenpark van de Oranje-internationals. Onbekend is wat voor motor in de auto van de verdediger ligt. In het traagste geval is dit een 3.0 liter V6 diesel met 258 pk. Hiermee haalt de auto een topsnelheid van 225 kilometer per uur en legt hij de nul-naar-honderdsprint af in 7,1 seconden.

In Nederland begint de Range Rover bij bijna 133.000 euro.

Hoe rijden Matthijs en Frenkie?

9. Matthijs de Ligt – Jeep Grand Cherokee

Matthijs de Ligt werd vorig jaar nabij zijn club Juventus gespot in een Jeep Grand Cherokee. Ook over de specificaties van zijn auto is niets bekend.

De auto van De Ligt is de enige Amerikaan in het wagenpark van het Nederlands Elftal. In Nederland kost de Jeep minimaal een 80.000 euro.

10. Frenkie de Jong – Cupra Formentor en Porsche Macan S

Frenkie de Jong kreeg dit jaar een gloednieuwe Cupra Formentor. Het merk, dat zichzelf loskoppelde van Seat, sponsort het wagenpark van de Spaanse club. Daarnaast heeft de beste voetballer van het huidige Oranje ook een Porsche Macan S.

De Cupra Formentor heeft een 2.0 liter viercilinder met 310 pk. Hiermee sprint de auto van 0 naar 100 kilometer per uur in 4,9 seconden. De topsnelheid bedraagt 250 kilometer per uur. In Nederland is de Cupra Formentor er vanaf 62.300 euro. De Porsche Macan S begint bij 110.000 euro.

11. Teun Koopmeiners – BMW X4

Teun Koopmeiners heeft geshopt bij de beroemde autobouwer uit München en rijdt een BMW X4. Welke motorisering Koopmeiners in de SUV heeft liggen, is onbekend. De BMW X4 heeft minimaal 190 pk onder de kap liggen en levert maximaal 360 pk in de duurste uitvoering.

De auto is er vanaf iets meer dan 64.000 euro, maar voor de snelste versie ben je meer dan 106.000 euro kwijt.

