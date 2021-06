‘Rapper Josylvio opgepakt, reisde met vervalste PCR-test’

Rapper Josylvio is gisteren op de luchthaven van Curaçao opgepakt omdat hij reisde met een vervalste PCR-test. Dat schrijven Curaçaose media. Het management van Josylvio bevestigt aan Shownieuws dat het inderdaad om de rapper gaat. Maar wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Ook weet zijn management niet of Josylvio nog vast zit, of al vrijgelaten is.

Op sociale media gaat een filmpje rond van de mogelijke arrestatie. In het filmpje is te zien dat een man doorloopt terwijl een agent hem wil tegenhouden. Daarop ontstaat een woordenwisseling en krijgt de hij een harde klap in het gezicht, waarna hij wordt gearresteerd. Je hoort de klap van de vlakke hand van de agent op het gezicht van de arrestant. Daarvoor lijkt de agent „rustig, rustig, rustig” te zeggen.



Pff Josylvio Cura zijn geen 🤡 ze gaan je echt slaan G . Geen medelijden pic.twitter.com/654o3Xayn7 — Sosa € (@JongSosa23) June 17, 2021

Rapper Josylvio had op Curaçao PCR-test nodig

Ooggetuigen zeggen dat Josylvio meerdere agenten uitschold. De politie bevestigt zulke berichten echter nog niet. Het enige dat de politie meldt, is dat er gisteravond een man is gearresteerd op de luchthaven.

Josylvio, echte naam Joost Dowib, is vooral bekend van nummers als Hella Cash en Gimma. Hij deed ook mee aan Expeditie Robinson, maar hield het niet lang vol.

Als je vanuit Nederland naar Curaçao reist, moet je een negatieve PCR-test kunnen overhandigen op de luchthaven. Die test mag niet ouder zijn dan 72 uur.