Consumentenbond: ‘TikTok misleidt kinderen en beschermt niet genoeg’

De consumentenbond heeft samen met 17 andere Europese consumentenorganisaties een klacht ingediend tegen TikTok. Het zou zijn gebruikers misleiden en kinderen onvoldoende beschermen tegen advertenties en ongepaste inhoud. Toezichthouders moeten volgens de consumentenbond dus ingrijpen.

Op het videoplatform delen vooral jongeren filmpjes. Maar TikTok zou daarbij oneerlijke voorwaarden hanteren. Zo zijn de consumentenorganisaties niet te spreken over de voorwaarde waardoor het videoplatform zonder vergoeding video’s van gebruikers kan hergebruiken, verspreiden en reproduceren.

„TikTok kan zich niet zomaar de rechten van gemaakte video’s toe-eigenen. Die rechten liggen bij de makers en dat moet zo blijven”, aldus Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.

Daarnaast kan TikTok de wisselkoers van TikTok-munten tussentijds aanpassen. Gebruikers kunnen met TikTok-munten cadeautjes kopen voor beroemdheden. Molenaar noemt dat „pure diefstal”. Want door de wisselkoers zomaar aan te passen, kan het videoplatform gemakkelijk veel winst maken.

Een andere reden voor de ingediende klacht is dat kinderen en tieners niet goed genoeg beschermd zijn tegen verborgen advertenties en schadelijke inhoud van video’s. „TikTok houdt er veel te weinig rekening mee dat de doelgroep voornamelijk uit kinderen bestaat”, zegt Molenaar.

Populaire influencers gebruiken hun jonge volgers vaak om content te maken waarin ze bepaalde commerciële producten aanprijzen, zonder dat ze doorhebben dat ze eigenlijk reclame maken. „Het platform gebruikt kinderen schaamteloos als billboards en het verzuimt video’s af te schermen die ongeschikt zijn voor deze jonge doelgroep.”

Volgens de consumentenbond is ook de privacy bij TikTok niet in orde. Het platform zou bijvoorbeeld onduidelijk zijn over welke gegevens het precies verzamelt en op welke manier deze worden verwerkt. „En de voorwaarden zijn al helemaal niet op zo’n manier geschreven dat een kind ze kan begrijpen. Terwijl dat voor deze jonge en daardoor kwetsbare doelgroep nou juist zo belangrijk is”, aldus Molenaar.

Me, wanting to download TikTok but not because of the security and privacy issues pic.twitter.com/h0urhhvXQv

— madison 🍋 fjord stan (@infinnityeq) February 10, 2021