TikTok een miljoenenbusiness: Dit zijn de rijkste TikTokkers

Video’s op TikTok duren niet langer dan 60 seconden, maar net als bij elk ander social media-kanaal valt er grof geld mee te verdienen. Dit zijn volgens Forbes de zeven rijkste TikTokkers.

Dat er veel te verdienen valt met content op social media zoals Instagram, YouTube en nu dus ook TikTok, is geen verrassing meer. Toch blijven het bizarre bedragen die mensen vangen voor één video of post. TikTokkers met een grote following verdienen soms wel meer dan 30.000 dollar met één TikTok.

Groot geworden op TikTok

Forbes ging in gesprek met TikTokkers zelf, maar ook hun agency’s en managers om te achterhalen hoeveel er precies wordt verdiend met het opnemen van korte video’s. In de top 7 kijken ze naar mensen die daadwerkelijk groot zijn geworden op TikTok.

Eerdere beroemdheden als Will Smith, Dwayne Johnson en Jason Derulo verdienen ook goed met de social media-app, maar bouwden hun vermogen en populariteit al eerder op. Ook YouTubers die naast YouTube een grote following hebben opgebouwd op TikTok, worden niet in de top 7 rijkste TikTokkers meegenomen.

De zeven rijkste TikTokkers

Goed, er valt dus veel te verdienen op TikTok. Maar wie zijn de grootverdieners op het platform? En waar maken ze video’s over? Dit zijn de allerrijkste TikTokkers.

1. Addison Rae Easterling (5 miljoen)

Addison Rae Easterling (20) was gedurende haar kindertijd een competitieve danser. Nu is ze met haar gechoreografeerde dansjes één van de populairste TikTokkers. En die dansjes hebben haar geen windeieren gelegd. Aan Forbes vertelt ze dat ze precies weet wanneer ze voor het eerst werd herkend op campus: 27 oktober 2019. In diezelfde herfst plaatste ze haar eerste gesponsorde content.

Twee maanden later stopte ze met school om zich volop op TikTok te storten. Inmiddels verdient ze niet alleen meer geld met gesponsorde content, maar ook met haar eigen merchandise, een podcast met haar moeder en een cosmeticalijn. Vorige week lanceerde ze ook haar eigen muziekvideo. Ook is ze een van de gezichten van Skims, het shapewear-merk van Kim Kardashian. Op haar Instagram-account poseert ze vooral in bikini.

2. Charli D’Amelio (4 miljoen)

Charli D’Amelio is pas 16 jaar oud, maar heeft al een indrukwekkend vermogen van 4 miljoen dollar opgebouwd sinds ze in juni 2019 voor het eerst op TikTok postte. Door haar populaire dansjes was D’Amelio de eerste TikTokker met 100 miljoen volgers op het platform.

Inmiddels is D’Amelio ook te vinden op andere social media zoals YouTube en Instagram. Daarnaast heeft ze een nagellaklijn, make-uplijn en een sweatshirtcollectie én maakte ze al haar speelfilmdebuut als stemacteur in de animatiefilm StarDog and TurboCat.

Ook oudere zus rijk met TikTok

3. Dixie D’Amelio (2.9 miljoen)

Ja, dat zie je goed: nóg een D’Amelio in de top 7 rijkste TikTokkers. Dixie is Charli’s oudere zus die – verrassend genoeg – ook haar brood verdient met dansjes. De twee verschijnen vaak in elkaars video’s op TikTok. Ook Dixie verdient haar geld niet alleen met gesponsorde content, maar bijvoorbeeld ook door het gezicht te worden van merken zoals Hollister.

Maar daar blijft het niet bij voor Dixie: deze D’Amelio-zus is namelijk met haar muziekcarrière hard aan de weg aan het timmeren. In juni 2020 lanceerde ze haar eerste single Be Happy. Dat werd de nummer 1 trending video op YouTube, en dat terwijl Kanye West en Travis Scott op dezelfde dag een muziekvideo lanceerden.

4. Loren Gray (2.6 miljoen)

Loren Gray (18) was een early adapter van TikTok en maakte zelfs al content toen het platform nog musical.ly heette. Naast dansjes post Gray ook memes en gesponsorde content van onder andere Sketchers, Hyundai en Burger King. In tegenstelling tot de anderen in dit lijstje, heeft ze geen agent of manager. Aan het begin van haar carrière kreeg ze te maken met een hoop slechte talentmanagers. „De enige die weet wat het Loren Gray merk inhoudt is Loren Gray”, zegt ze.

Ook Gray heeft haar TikTok-carrière uitgebreid met een muziekcarrière. In 2018 tekende ze een muziek deal bij Virgin Records.

5. Josh Richards (1.5 miljoen)

Josh Richards (19) werd snel bekend op TikTok door zijn video’s waarin hij danst, zingt en playbackt. Maar ook door zijn persoonlijkheid, die hij zelf beschrijft als edgy teen. Richards zette influencers tegen elkaar op en richtte Sway House op, een TikTok-collectief dat bekend staat om zijn heftige feestjes (twee leden van Sway werden gearresteerd omdat ze drugs op zak hadden en zich niet aan de lockdown-regels hielden).

Inmiddels is Richards een ander pad ingeslagen en positioneert hij zich als een mediaprofessional. Hij lanceerde twee bedrijven: één dat zich specialiseert in talentmanagement en één in energydrinks. Ook is hij de chief strategy officer bij Thriller, een kleinere rivaal van TikTok. „Influencers moeten leren hoe ze meer inkomsten kunnen genereren”, zegt hij daarover.

Grappig met kleine broertje

6. Michael Le (1.2 miljoen)

Michael Le (20) is er niet bescheiden over: hij wil de nummer 1 worden op het platform. De TikTok-ster maakt grappige video’s waar zijn kleine broertje Jonathan (5) vaak een grote rol in speelt.

Het grootste geld verdient Le met zijn sponsordeal met Bang (energy drinks), waar hij elke week meerdere video’s voor maakt. De volgende stap is YouTube, zegt hij. Het is zijn doel om really big te worden.

7. Spencer X (1.2 miljoen)

Spencer X (28) besteedde een groot gedeelte van zijn kindertijd aan het bestuderen van beatbox-video’s op YouTube. Voor hij bekend werd nam hij elk optreden aan, onder andere met een Russische rockband en een a capella-groep.

Begin 2019 ontdekte hij TikTok en in de herfst van dat jaar verhuisde hij naar Los Angeles om zijn tien miljoen fans om te zetten in een echte carrière. Op dat moment sliep hij op de bank bij anderen en had hij niet meer dan een paar honderd dollar op zijn rekening staan. Inmiddels wordt de beatboxer gesponsord door bedrijven als Uno, Oreo en Sony en werkt hij hard aan zijn eigen muziek.

Het is niet alleen maar feest op het platform, bijvoorbeeld als het over misleidende informatie in financiële video’s gaat. Daarover lees je hier.