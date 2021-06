Vanavond persconferentie: dit kun je verwachten omtrent versoepelingen en mondkapjes

Er gaat weer versoepeld worden! Vanaf 26 juni worden verschillende coronamaatregelen verruimd en mogen er weer ‘nieuwe’ dingen. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge geven daar vanavond een persconferentie over. Dit is wat je kunt verwachten.

De versoepelingen zouden aanvankelijk op 30 juni ingaan, maar vanwege de uitstekende besmettings- en ziekenhuiscijfers is dit met nog eens vier dagen vervroegd. Er worden rond de 1000 mensen per dag positief getest en waar er een maand geleden nog 160 mensen per dag in het ziekenhuis terecht kwamen, zijn dat er nu gemiddeld 38. Het IC-gemiddelde over een week ging van 31 een maand geleden, naar 6. Ook zijn er inmiddels 13 miljoen vaccinaties gezet.

Thuiswerken

Reden voor het kabinet om door te pakken in het verder openen van het land. Dat begint in de thuissituatie. Het maximaal aantal gasten dat je per dag thuis mag ontvangen gaat van vier naar acht. Ook iets gaan doen met een groep mag vanaf 26 juni met acht personen, zo is de verwachting. Tevens lijkt het kabinet op de persconferentie het advies om thuis te werken te laten vallen. Dit advies wordt echter al een stuk minder nageleefd. Wel moet er voldoende afstand kunnen worden gehouden en komt er een maximum aantal aanwezig personeel.

Uitgaansgelegenheden versoepeld

Ook buitenshuis mag er meer. De discotheken en nachtclubs gaan open en zijn toegankelijk met een negatieve test of een vaccinatiebewijs. Dat geldt ook voor grote evenementen, die weer georganiseerd mogen worden. De horeca was al heropend, maar mag nu ook langer geopend blijven, zal bekend worden op de persconferentie. Eerder moesten ze al om 22.00 uur sluiten, maar dit wordt vanaf 26 juni middernacht. Ook mogen restaurants nu honderd bezoekers ontvangen. Net als in de horeca mogen er ook bij bioscopen en theaters meer mensen naar binnen. Dat betekent in de horeca overigens niet met z’n allen Oranje kijken.

Einde mondkapjesplicht?

Misschien wel het belangrijkste van de persconferentie: er lijkt langzaam maar zeker een einde te komen aan de meest gehate coronamaatregel, de mondkapjesplicht. Het kabinet wil graag van het gezichtsmasker af en 26 juni is de datum waarop dat mogelijk gaat gebeuren. Houd hem nog wel op zak, want het eventuele vervallen van een mondkapjesplicht geldt alleen op locaties waar je anderhalve meter afstand kan houden. In het vliegtuig of in het openbaar vervoer moet je hem blijven dragen.

Tot slot blijven de basisregels hetzelfde. De anderhalve meter afstand blijft voorlopig ook intact. Wel wordt erover nagedacht om deze vanaf half augustus te laten vervallen, afhankelijk van de coronacijfers op dat moment.

Persconferentie 18 juni

De persconferentie begint om 19.00 uur. Dan zal duidelijk worden of alle bovenstaande versoepelingen daadwerkelijk doorgaan.