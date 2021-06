Miljonair in 12 jaar tijd: financieel onafhankelijk in 4 stappen

In 12 jaar tijd wist Adrian Brambila het van back-up danser voor T-Pain naar miljonair te schoppen. In dit artikel lees je de vier belangrijkste stappen die hij daarvoor zette.

De 32-jarige Adrian Brambila begon zijn carrière als back-up danser van T-Pain. Maar toen zijn baan plotseling ophield, moest hij ander werk gaan zoeken. Dat vond hij bij een pensioenbedrijf als klantenservicemedewerker. Met een jaarsalaris van 22.161 euro was dit niet bepaald een vetpot te noemen. Toch is het deze baan geweest die ervoor heeft gezorgd dat Brambila nu een netto vermogen van ruim 3 miljoen euro bij elkaar heeft gesprokkeld.

Financieel onafhankelijk worden

Toen Brambila voor T-Pain danste, zag hij met eigen ogen hoe het leven eruitziet als je een overvloed aan rijkdom hebt. Dat wilde hij ook wel. Maar omdat hij in de realiteit geen cent te makken had, begreep hij niet hoe hij daar zou moeten komen.

Pas toen hij op 21-jarige leeftijd voor een pensioenbedrijf begon te werken, begon hij in te zien hoe belangrijk het is om slim met je geld om te gaan. Door de verhalen van gewone (maar toch ook buitengewone) Amerikanen elke dag aan te horen, begreep hij dat letterlijk iedereen financiële onafhankelijkheid kan bereiken.

„Dag in dag uit was ik in gesprek met Amerikanen die hun hele leven lang hadden gespaard en nu op het punt stonden om met pensioen te gaan”, legt Brambila uit. „Als ik zag dat iemand op 59-jarige leeftijd of zelfs eerder met pensioen kon gaan of 1 miljoen aan spaargeld had, dan vroeg ik gewoon hoe hij of zij dat had gedaan.” De mensen met wie Brambila sprak, hadden namelijk niet bijzonder hoge inkomens. „Dit waren mensen die minder dan zes cijfers per jaar verdienden”, zegt hij.



4 beslissingen die Adrian Brambila miljonair maakten

Inmiddels is Brambila 32 jaar oud en werkt hij allang niet meer bij het pensioenbedrijf. In plaats daarvan woont hij het grootste gedeelte van zijn tijd in een omgebouwd busje en reist hij samen met zijn vrouw het land door. Dat is niet omdat hij geen geld heeft voor een normaal huis. Business Insider dook in zijn financiën en bevestigde dat hij inderdaad een vermogen van meer dan 3 miljoen euro heeft.

Wat zijn nou de lessen die hij leerde van die ‘gewone’ Amerikanen? Hoe heeft hij dit vermogen opgebouwd?

1. Koop alleen dingen die je nodig hebt

Brambila is een minimalist. Hij koopt alleen wat hij nodig heeft, en niet wat hij wil. Deze aanpak zorgt ervoor dat hij veel kan sparen. Toen hij 22.000 euro per jaar verdiende, wist hij 30 procent van zijn inkomen te sparen. Inmiddels zet hij 90 procent van elke dollar die hij verdient opzij.

„Zo’n mentaliteit helpt je te focussen op sparen in plaats van uitgeven”, zegt Brambila. „Ik ben nu miljonair en heb geleerd dat de beste ervaringen in het leven niet voorwerpen zijn die uit een winkel komen.” Volgens hem hoef je niet per se een minimalist te worden, maar moet je in ieder geval wel je uitgavenpatroon aanpassen. „Geloof me, het is het offer waard”, voegt hij eraan toe.

2. Bouw zo snel mogelijk een noodfonds

Brambila spaarde zo snel mogelijk een noodfonds bij elkaar, waarmee hij zo’n zes maanden zou kunnen rondkomen. Zo wist hij zeker dat dingen als medische kosten of autopech zijn weg naar financiële vrijheid hem niet in de weg zouden zitten. In de Verenigde Staten betekenen financiële tegenvallers als je geen geld op je bankrekening hebt namelijk vaak dat je creditcardschuld opbouwt. „Creditcardschuld is een American Dream-killer”, aldus Brambila.



3. Investeer

Hoe hard je ook spaart, als je geen hoog inkomen hebt, is het lastig om miljonair te worden. Dat leerde Brambila al snel bij het pensioenbedrijf. Hoewel hij bij zijn werkgever ook pensioen opbouwde, besloot hij zelf ook te gaan pensioenbeleggen. Daarnaast stopt hij elke maand een vast bedrag in een evenwichtige en gediversifieerde portefeuille. Hij investeert in verschillende ETF’s met zowel aandelen als obligaties.

4. Realiseer meerdere inkomstenbronnen

Hoewel de drie vorige stappen essentieel zijn om financieel onafhankelijk en miljonair te worden, gelooft Brambila dat stap 4 de sleutel is tot het groeien van je vermogen. Dat is namelijk het realiseren van meerdere inkomstenbronnen. „Ik raad mensen altijd aan om geld te verdienen naast hun 9-tot-5-baan”, zegt Brambila. „Als je zorgt dat je er plezier in hebt, zal het niet als werk aanvoelen.”

Vandaag de dag heeft Brambila drie verschillende inkomstenbronnen: investeren, vastgoed en een online affiliate en e-commerce bedrijf.