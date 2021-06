Extra veiligheidsmaatregelen voor Humberto, want Songfestivalrockband Måneskin komt langs

Vanavond is de Italiaanse Songfestivalrockband Måneskin te gast bij Humberto, en daar zijn wat extra maatregelen voor nodig. Gisteren was de band namelijk ook aanwezig bij NPO 3FM, en hadden tientallen uitzinnige fans zich verzameld bij het Mediapark in Hilversum. RTL zegt vanavond „gepaste maatregelen” te nemen.

„We hebben gister gezien dat de fans van Måneskin uitzinnig zijn dat de band in Nederland is”, zegt de woordvoerder van RTL. „Uiteraard zijn gepaste maatregelen voor vanavond getroffen.” Maar wat die maatregelen precies inhouden, zegt de woordvoerder niet.



Gisteren trad de Italiaanse band dus op bij NPO 3 FM. Toen fans daar eenmaal lucht van kregen, wisten ze wat hen te doen stond. Allemaal met een noodgang naar Hilversum, en daar de band opwachten. Toen rond 19.30 uur zanger Damiano David zich samen met drummer Ethan Torchio, bassiste Victoria De Angelis en gitarist Thomas Raggi meldde, schreeuwden de fans keihard. De zanger zei op 3FM dat hij dit soort taferelen maar zelden meemaakt.

Italië won onlangs voor het eerst in 31 jaar weer het Eurovisie Songfestival. Dat deed Måneskin met het nummer Zitti E Buoni.

Tientallen fans in Hilversum

Ook voor presentator Tijs van den Brink was de uitzinnige menigte een bijzondere gebeurtenis. Hij verliet gisteravond de NPO-studio en werd bijna onder de voet gelopen door de gillende fans. Dat schrijft hij op Twitter.

Hij plaatst een foto van de vooral vrouwelijke fans die de deur van het gebouw proberen in te komen. „Ik wist dat Dit is de dag een populair radioprogramma is, maar dit heb ik bij het verlaten van het NPO-pand nog niet eerder meegemaakt…”, grapt Van den Brink.



Ik wist dat ⁦@DitisdeDag⁩ een populair radioprogramma is, maar dit heb ik bij het verlaten van het NPO-pand nog niet eerder meegemaakt… pic.twitter.com/4eTDFUxm8w — Tijs van den Brink (@TijsvandenBrink) June 17, 2021

Måneskin op Paaspop

En er is nóg meer goed nieuws voor de fans: Måneskin komt in september weer naar Nederland. Ze treden namelijk op tijdens de uitgestelde editie van Paaspop in Schijndel, maakt de organisatie vandaag bekend.

De Italianen zijn in het gezelschap van nog een Eurovisie Songfestival-winnaar, namelijk Duncan Laurence. Hij bestijgt tijdens Paaspop ook het podium. De line-up bestaat verder uit onder anderen André Hazes, Anouk, Chef’Special, Danny Vera, Davina Michelle en DI-RECT.

Paaspop is meestal, zoals de naam al doet vermoeden, tijdens Pasen. Maar vanwege de coronamaatregelen kon dat in april nog niet, en werd het festival uitgesteld naar vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 september. De zaterdag-, zondag- en weekendtickets zijn volledig uitverkocht. Er zijn alleen nog een aantal tickets voor de vrijdag te koop.