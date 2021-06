Tsjechen door vliegtuigproblemen later naar Boedapest voor EK-duel tegen Nederland

De voetballers van het nationaal elftal van Tsjechië hebben de training in Boedapest van zaterdag vervangen door een training in Praag. Volgens de Tsjechische voetbalbond is die beslissing genomen door technische problemen met het vliegtuig. Tsjechië speelt zondag een EK-wedstrijd tegen het Nederlands elftal in de achtste finales van het EK in Boedapest.

De Tsjechen van bondscoach Jaroslav Silhavy zouden aanvankelijk zaterdagmiddag trainen in Boedapest, waar de wedstrijd zondag om 18.00 uur wordt gespeeld. Nu reist het elftal pas later zaterdag naar de Hongaarse hoofdstad.

Oefensessie Oranje

Silhavy zou om 15.45 uur een persconferentie geven in de Ferenc Puskás Aréna. Die is nu verplaatst naar 19.45 uur. Twee uur eerder schuift bondscoach Frank de Boer van het Nederlands elftal aan voor een persconferentie. Oranje traint om 18.30 uur in het stadion. De oefensessie is alleen het eerste kwartier openbaar voor media, daarna gaat De Boer achter gesloten deuren verder.

Het is op zaterdag al behoorlijk druk met Oranjefans in Boedapest. Een dag voor de achtste finales van het Nederlands elftal tegen Tsjechië op het Europees kampioenschap, staan de supporters in een lange rij voor het City Park Ice Rink.

In het stadspark is een fanzone ingericht. Om daar zondag in aanloop naar het duel met de Tsjechen naar binnen te mogen, hebben mensen een groen polsbandje nodig. Veel supporters halen het bandje zaterdag al op. Naast hun paspoort moeten ze een negatieve PCR-test laten zien bij een van de balies.

Oranjekoorts in Boedapest

Het is zaterdag in Boedapest al bijna 30 graden. Zondag stijgt de temperatuur nog iets verder. De fanzone gaat zaterdag om 16.00 uur open en zondag weer vanaf 11.00 uur. In het park zijn zondag optredens van onder anderen Charly Lownoise en Mental Theo, Kris Kross Amsterdam, FeestDJRuud en The Originals.

De Oranjefans lopen zondag vanuit het stadspark achter de bekende oranje dubbeldekker aan richting de Puskás Aréna, waar om 18.00 uur wordt afgetrapt. Dat is een wandeling van bijna 3 kilometer.