Personeel NS bezorgd om drukte in de trein: ‘We voelen ons een kleuterjuf’

Spoorpersoneel van de NS maakt zich zorgen, nu de drukte in de trein toeneemt en de lontjes van reizigers soms wel erg kort zijn. Dat blijkt uit een peiling onder conducteurs, machinisten en servicemedewerkers.

Vooral het niet naleven van de mondkapjesplicht zorgt voor spanningen, zegt onderhandelaar Ike Wiersinga van CNV Vakmensen. „NS-medewerkers voelen zich soms net een kleuterjuf. Ze maken geregeld zeer vervelende situaties mee. Reizigers kunnen daarbij verbaal behoorlijk agressief worden.”

Vaak geen mondkapje in de trein

Van de ondervraagde NS-medewerkers zegt bijna 80 procent (regelmatig) situaties mee te maken waarbij reizigers geen mondkapje dragen. Dat zorgt nogal eens voor spanningen in treinen of op perrons. Meer dan de helft van de NS-medewerkers uit de peiling geeft aan dat ze vanwege de coronamaatregelen te maken hebben gehad met vervelende tot agressieve situaties. „Als ze reizigers aanspreken op de mondkapjesplicht, gaat dat lang niet altijd goed”, zegt Wiersinga. „In een aantal situaties ontspoort het en moeten medewerkers van service en veiligheid eraan te pas komen.”



De mondkapjesplicht in de trein – en het openbaar vervoer in het algemeen – geldt al meer dan een jaar. Alle reizigers zijn dus op de hoogte. Een aantal van hen blijft zich echter tegen de simpele coronamaatregel verzetten. Toenemende drukte in de trein maakt de situatie er niet beter op.

Medewerkers NS laten het soms maar zitten

De vraag ‘Spreek je reizigers weleens aan op de mondkapjesplicht?’, wordt door lang niet alle medewerkers van de NS met ‘ja’ beantwoord. Eén op de vijf doet het nooit, 15 procent zelden. De anderen spreken mensen die geen mondkapje dragen er regelmatig, vaak of zeer vaak op aan.

CNV Vakmensen tekende een aantal reacties op van wat NS-mensen onderwegen meemaken: „Als ik reizigers aanspreek, reageren reizigers nogal eens dat ze zelf wel uitmaken of ze afstand houden of een mondkapje dragen.” „Ik weigerde in de spits om een reiziger mee te nemen, omdat hij geen mondkapje droeg. Meneer werd erg boos en vond dat ik ervoor moest zorgen dat hij een mondkapje kreeg. Niet dus!” Ook het korte lontje kwam in de peiling vaak langs: „Mensen hebben een korter lontje. Doordat er minder wordt gecontroleerd krijg ik veel mensen zonder geldig vervoerbewijs die dan agressief reageren als ik een boete uitschrijf. Ik moet dagelijks als een soort schooljuffrouw optreden omdat mensen hun mondkapje niet goed op hebben.”

Korter lontje tussen reizigers onderling

De NS-medewerkers merken dat de lontjes bovendien korter worden tussen reizigers onderling. In de peiling zegt bijna 40 procent regelmatig te merken dat er tussen reizigers discussies of spanningen zijn over de coronaregels. Het gaat dan niet alleen om het wel of niet dragen van een mondkapje, maar ook om discussies over afstand houden.

De toenemende drukte in treinen baart de NS-medewerkers zorgen. Ruim de helft maakt zich (grote) zorgen over risico’s op besmetting, als ze door een volle trein moeten lopen, of dichtbij reizigers moeten komen voor de kaartcontrole.



Veel voorvallen in de trein worden niet gemeld

Conducteurs melden vervelende situaties vaak niet eens meer. Zo’n één op de vijf zegt bij NS melding te hebben gemaakt van agressief gedrag. Wiersinga: „Dat is opvallend, want uit de peiling blijkt dat er veel meer incidenten zijn. Die worden dus niet gemeld en blijven onder de radar. Dat is niet goed. We roepen iedereen op om incidenten te blijven melden.”

Zij vervolgt: „Het is zorgelijk dat 60 procent aangeeft dat NS de sociale veiligheid van de medewerkers in deze coronatijd onvoldoende heeft gewaarborgd. NS doet weliswaar al heel veel, maar het is kennelijk nog niet genoeg. De medewerkers verwachten meer. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van veilige plekken voor treinpersoneel, betere handhaving, voldoende materieel, grondige schoonmaak en goede ventilatie.”