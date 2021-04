Man die persfotograaf met shovel in sloot duwde verdacht van poging tot doodslag

Poging tot doodslag: daar wordt de man die een persfotograaf en zijn vriendin in hun auto met een shovel de sloot in duwde, van verdacht. Dat heeft een woordvoerder van de politie vandaag bekendgemaakt. Het gaat om een 34-jarige verdachte uit Lunteren.

Ook is er nog een derde persoon aangehouden, meldt de politie. Dat is een 55-jarige man uit Lunteren. De politie verdenkt hem van bedreiging en openlijke geweldpleging. Diezelfde verdenking geldt voor een eerder aangehouden 21-jarige man uit Barneveld, meldt de politie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De politie heeft de personalia bekend gemaakt van de verdachten die vastzitten voor de aanval op een persfotograaf en zijn vriendin, afgelopen maandag in Lunteren. Het gaat om een 21-jarige man uit Barneveld en een 34-jarige man uit Lunteren. — Hans van den Hoorn (@hansgldnl) April 21, 2021

Dashcambeelden persfotograaf

Maandagavond kwamen meerdere persfotografen op een melding van een autobrand af. Ze werden belaagd toen ze vanaf de openbare weg foto’s wilden maken. Omstanders reageerden agressief, bedreigden de fotografen en sloegen met stokken op de grond om ze weg te jagen, meldt de politie.

Daarop besloten de fotografen afstand te nemen. Eén van hen, de fotograaf die de sloot in werd geduwd, ging voor zijn eigen veiligheid terug naar zijn auto. Maar dat werkte averechts: de 34-jarige verdachte duwde hem en zijn vriendin in de auto de sloot in. Ze raakten allebei bekneld en de brandweer moest hen uit de auto, die op zijn kop was beland, bevrijden.

Tijdens het voorval stond de dashcam van de persfotograaf aan, dus is er bewijs van de geweldpleging. De beelden zijn schokkend, en dan met name door de doodsangst die de fotograaf en zijn vriendin uitstaan. Te horen is hoe het stel 112 belt en hen smeekt met spoed te komen. Ook schreeuwt de persfotograaf op het begin dat zijn auto niet meer werkt, en hij dus niet weg kan.

Deze persfotograaf, Timothy, had aangifte gedaan van poging tot doodslag of moord. Hij zei gisteren nog dat hij vanwege zijn verwondingen niet zonder pijnstillers kon.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De persfotograaf waar gisteren een aanslag op werd gepleegd in Lunteren zojuist in het Journaal: "ik weet niet of ik nog doorga met fotograferen".

Dit is zo erg. — Denkjewel (@Denkjewel) April 20, 2021

Hoofdredacteuren: ‘Nieuw dieptepunt voor werkomstandigheden journalisten’

De Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren reageerden geschokt op de aanval. Het genootschap noemde dat „een nieuw dieptepunt in de omstandigheden waarin journalisten hun werk moeten doen. Het illustreert de voortdurende dreiging waaronder de journalistiek in Nederland moet werken.”