Op de set van K3 Dans van de Farao (of K3 en Het Begin van de Mondkapjes)

Klaasje Meijer is vanaf morgen voor het laatst in een film te zien als lid van K3. Metro bezocht haar en de Vlaamse K3’tjes Hanne en Marthe op de filmset van K3 Dans van de Farao. Niemand kon toen vermoeden dat de Rotterdamse een half jaar later bekend zou maken met de succes-meidengroep te gaan stoppen. En daar gaat dit verhaal dan ook niet over.

Een verhaal, dat eigenlijk lang geleden zou worden gepubliceerd. Maar ja, corona. K3 Dans van de Farao zou in december de bioscopen in gaan. De filmhuizen gingen maandenlang dicht en de film kon op de plank. Nu de bioscopen vanaf morgen weer mogen draaien, is het blik met de filmband direct weer van die plank gehaald. K3 Dans van de Farao is de zevende K3-film en de tweede van de huidige bezetting. Qua acteerervaring zit het na drie tv-seizoenen Roller Disco met de dames overigens wel goed.

Beroemd museum speciaal gesloten voor K3

Metro treft de zingende en acterende sterren in het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel. Dat is niet zomaar een museum. Met duizenden kunstwerken en historische projecten, geldt het statige pand als één van de Koninklijke musea voor kunst en geschiedenis. Kun je dat zomaar een dagje huren of voor jezelf krijgen? Dacht het niet. Dan moet je koning Filip heten. Of K3. Speciaal voor K3 Dans van de Farao is het museum dus gesloten. Ze kregen het gewoon voor elkaar. Het beeld: een drukte van belang (haast gek in coronatijd). En een 100 procent mondkapjesscore.

Metro gooit er even een cliché tegenaan: „Nou, daar staan en zitten we dan. Het is niet anders, hè?” Klaasje: „Nou… Het is juist wel anders dan anders.”

K3 met mondkapjes en dat vindt iedereen gewoon

Het gaat om de situatie. Klaasje Meijer, Hanne Verbruggen en Marthe de Pillecyn zitten op een rand van een enorm kunstwerk. De verslaggever moet op twee meter afstand staan. De smartphone voor de opname ligt ergens in het midden op de vloer. Tja, Klaasje heeft gelijk. Dit is natuurlijk niet normaal, maar helaas nodig.

Het is half augustus, 2020. Het is heet in Brussel, bloedheet. In de Belgische hoofdstad gaat morgen een mondkapjesplicht in. Op de dag van het setbezoek heeft iedereen ook buiten al een mondkapje op. Het winkelende publiek in de Menapiërsstraat? Geen mens zonder mondkapje te zien. Hoe anders dan Brussel is het op dat moment in Nederland nog. Slechts in het openbaar vervoer worden bij ons mondkapjes gedragen. Veel mensen noemen het simpele stukje stof totaal overdreven een muilkorf. Nee, in Brussel zeuren ze niet. Gewoon opzetten, dat ding. Zo ook K3.

Blij op de filmset na welkome adempauze

„Heel die coronatijd was in het begin even fijn”, verontschuldigt Marthe zich bijna. „We hadden lang geen vrij gehad en zaten in een soort rollercoaster met weinig rust. Na de adempauze kreeg ik snel weer zin om dingen te gaan doen. Maar het mocht niet. Ik zat thuis een beetje met de vingers te draaien. Zocht wat nieuwe hobby’s en was veel aan het poetsen. Na een tijdje werd het heel saai. Ik ben zo blij dat we de film hebben mogen opstarten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door K3 (@k3.studio100)

Klaasje valt Marthe bij. „Ik vond de eerste lockdown ook wel even welkom. Ik kon mooi alles op een rijtje zetten (dat hebben we geweten, red.). Als je ziet dat de kunstsector zo hard wordt geraakt en dat alle optredens werden afgelast, dan vraag je je wel af hoelang zoiets gaat duren. Heerlijk dat we aan de filmopnames zijn begonnen.”

Hanne: „Ook ik vond het lekker om even geen planningen te hoeven bekijken. En dat ik zelfs mijn wekker niet hoefde te zetten. Ik dacht dan: zal ik wel gaan douchen? Zal ik mijn haren wassen? Allemaal van die pietluttigheden. Ik voelde me erg rustig en ik was eens thuis. Ik heb bijgeslapen, gepuzzeld, gekookt en de moestuin onder handen genomen. Het was fijn, maar je wilt niet weten hoe dankbaar ik ben dat we nu terug aan het werk zijn. Ik heb het erg gemist.”

Wensen wat je maar wensen wilt

In deze hitteweek – hoewel het in het museum goed te doen is – draaien Klaasje, Marthe en Hanne hun filmverhaal. De nieuwe cd moet worden voorgesteld in het ‘Egyptische museum’, zo is hun geweldige plan. In het gebouw is Wenskat Cleo te zien. Als de K3’tjes alle drie een wens doen, komen ze nog uit ook. Marthe kan alles kopen wat ze maar wil. Hanne kan gedachten lezen van mensen die zij diep in de ogen kijkt. En Klaasje heeft de mooiste: ze kan alles blijven wensen. Of ze ook gewenst heeft dat ze K3 in het najaar van 2021 kan verlaten, kunnen we op dit setmoment nog niet vragen…

Wat de K3’tjes niet weten is Cleo en de wensen vervloekt zijn door farao Tritanchamon. De vriendschap van iedereen die een wens doet, gaat kapot. Marthe slaat dus door in haar koopgedrag en besteedt amper nog tijd aan haar vriendinnen. Klaasje wenst vooral (heel veel) dingen voor zichzelf, zonder rekening te houden met de anderen. En Hanne probeert de gedachten van de andere twee te lezen, om uit te vissen wat de vriendinnen voor haar verborgen houden.

Grote schok: K3 gaat uit elkaar!

Voor kinderen die K3 Dans van de Farao gaan zien, zullen nog een soort van horrorscène voor de kiezen krijgen. K3 gaat in de film door al het wensgedoe namelijk uit elkaar. De drie willen elkaar nooit meer zien! Hoe dat afloopt… Dat kun je vanaf morgen dus in de bios zien. Wat je ook krijgt: een prominente rol voor Soy Kroon, die het afgelopen jaar in De TV Kantine enkele keren zo schitterde als Stefano Keizers.

Terug naar de dames bij het kunstwerk en de smartphone op de grond. Verbaast het ze zelf eigenlijk, dat zij in het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel terecht konden? Marthe: „Er zijn in Europa eigenlijk maar twee plekken waar ze Egyptische kamers hebben. Dat is de reden dat de productie dacht: we willen dat écht gaan doen. Het is nog gelukt ook. Maar daarmee krijgen we wel een goede Egyptische sfeer in de film.”

Jullie wensen je wat af in de K3 Dans va de Farao. Hoe heerlijk. Maar geeft de film ook de boodschap af dat je niet te veel moet willen?

Klaasje: „Ja, daarom komen er verschillende negatieve karaktertrekjes aan bod. En dan blijkt dat te veel aan jezelf denken of hebberig zijn, negatieve invloeden zijn. Vrienden worden daardoor uit elkaar gedreven. Diezelfde vriendschap en echt omkijken naar elkaar, kan er vervolgens ook voor zorgen dat het vertrouwen terugkomt.”

Het zal voor de fans een schok zijn als zij zien dat jullie uit elkaar gaan.

Hanne: „Dat denk ik wel!”

Marthe: „Het is ook een les die K3 graag uitdraagt: houd rekening met elkaar. Als je samen sterk staat kom je overal doorheen, wat er ook gebeurt. Zelfs al heb je te maken met een vloek van zoveel jaren geleden. Kortom, vriendschap overleeft alles.”

We zitten op gevaarlijk terrein, maar als je nu ter plekke een wens zou mogen doen: wat zou dat zijn?

Hanne: „Ik zou iets voor de wereld willen wensen, denk ik. Corona weg, natuurlijk. Maar ook al het haten. Bij zulke nare dingen, trek ik het me vaak aan. Ik zou dus willen dat de wereld gezonder is. Daarmee is het leven voor de mensen gelijk een stuk aangenamer.”

Klaasje houdt het bij de film: „Ik zou wensen dat ik oneindig kan blijven door wensen. Dan kan ik tenminste wensen dat iedereen gezond is, maar ook dat mijn familie gelukkig is. Dat het goed gaat met de aarde, geen oorlog, corona weg, gewoon alles.”

Marthe: „Voor mij zou het vooral een gezondheidswens zijn. Dat niemand van familie en vrienden ooit nog ziek wordt. Corona eruit, iedereen gelukkig.”

Hoe is het om met de coronamaatregelen te filmen eigenlijk?

Hanne: „Het is vooral een kwestie van aanpassen. Alle regels zijn duidelijk. We moeten mondmaskers dragen, de handen ontsmetten met alcoholgel en afstand van elkaar houden. Daar houden we ons aan. Het is een kwestie van je aan de regels houden. Dat betekent namelijk dat het filmen kán.”

En dat is dus gelukt. Zelfs met een zoenscène. Acteur Soy Kroon heeft Metro eerder verklapt dat hij als personage één van de K3’tjes heeft gezoend. „Wat heeft Soy precies verteld?”, vraagt Klaasje meteen (we weten nu heus niet wie het is). Overigens verraadt Klaasje vervolgens zelf dat er wel gezoend is, maar dan op plexiglas.

Eenmaal weer buiten het Museum Kunst & Geschiedenis slaat de hitte van 35 graden je in het gezicht. En onder de oksels. Alsof Egypte daadwerkelijk in België is neergedaald. Hoog tijd om dat mondkapje af te zetten. Oh nee, toch maar niet…

Wil je met de kids K3 niet in de bioscoop maar live zien? Dat kan weer tussen 30 juli en 22 augustus. K3 treedt die weken overigens niet in Nederland op, alleen in Vlaanderen.