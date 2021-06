De eerste hittegolf van het jaar komt eraan, zo houd je je hoofd koel

Goed nieuws voor wie zin heeft in een zonnige zomer: het wordt de komende dagen flink heet. Lekker zweten kan gewoon in je achtertuin: met temperaturen die oplopen tot 33 graden is er een hittegolf op komst.

Morgen is het helemaal feest voor wie houdt van een warme dag: het kwik kan omhoog schieten naar 36 graden, meldt WeerOnline. De hoge temperaturen kunnen tot begin volgende week aanhouden. Als dat gebeurt, kunnen we de eerste (regionale) hittegolf van het jaar noteren.

Onweer en benauwde dagen

Overigens is het wel verstandig morgen even te checken of je ramen en deuren niet wagenwijd openstaan. Er wordt onweer voorspeld. Met de hitte kunnen dat forse buien zijn. Die buien verschijnen de dagen daarna ook met regelmaat. Ook blijft het benauwd. Woon je in het oosten van het land, dan kun je nog steeds een graad of dertig op de thermometer aantreffen. Begin volgende week daalt het kwik weer een beetje.

Die zon is heerlijk als je aan je tan wil werken. Het is niet altijd (of voor iedereen) even ideaal. Gelukkig zijn er zat manieren om je huis een beetje te verkoelen als je geen airco hebt. Zo kun je water over je platte dak gieten om het een beetje af te laten koelen. Gebruik je een ventilator? Zet deze bij het raam. Bij voorkeur met een fles of bak vol ijs ervoor. Verder is het natuurlijk een perfect excuus voor je persoonlijke hitteplan: wees wat luier en zoek buiten verkoeling.

Sporten met een hittegolf

Voor de sporters onder ons is de hitte vaak niet het beste nieuws. Gelukkig kun je wel gewoon sporten tijdens een hittegolf, mits je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt. We belden al eerder een expert die de beste tips gaf. Probeer ’s ochtends vroeg te sporten, drink genoeg, kleed je luchtig in smeer je in met een hoge factor. Zorg wel dat de zonnebrandcrème niet te vet is, anders raak je alsnog oververhit.

Oververhitte huisdieren

Bij de verwachte temperaturen moet je niet alleen goed voor jezelf zorgen. Je huisdier kan ook wel wat extra aandacht gebruiken. Laat je hond niet op heet asfalt lopen en check bij je dierenarts of hij ingesmeerd moet worden. Geef je katten ijsblokjes als ze willen spelen of aai ze met een nat washandje. Het beste is om ze lekker met rust te laten.

Konijnen en cavia’s? Die maak je blij met een koelelement of fles ijs in het hok. Zorg dat de kooi van je vogel niet te hoog staat en haal je aquarium of terrarium – net als de kooien en hokken van andere dieren – uit de zon.