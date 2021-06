Moet je gezien hebben: de 10 beste films op Netflix volgens IMDb

Wat je favoriete filmgenre ook is, we kunnen het waarschijnlijk allemaal met elkaar eens zijn dat best wat meuk op Netflix staat. Maar óók heel veel moois. Deze top 10 allerbeste films op Netflix op basis van IMDb-score moet je gezien hebben.

Zoals gezegd, er staan ook een hoop topfilms tussen. Maar hoe vind je die tussen de wekelijkse lawine aan nieuwe originals en het continu veranderende aanbod? We hebben de tien allerbeste films op Netflix voor je op een rij gezet, op basis van IMDb-score.

Dat is een website waar miljoenen gebruikers scores uitdelen aan films. Zo weet je exact welke blockbusters op Netflix wél de moeite waard zijn. Goed om te weten: we hebben documentaires achterwege gelaten. Puur speelfilms dus.

Beste films op Netflix volgens IMDb

10. The Green Mile

The Green Mile weet op de valreep nog de top tien te halen. Met een dijk van een score op IMDb is het een klassieker die je zeker gezien moet hebben. Paul (Tom Hanks) blikt vanuit het bejaardentehuis terug op zijn leven als gevangenisbewaker. Vooral zijn tijd op de death row heeft veel indruk hem gemaakt. In 1935 kreeg hij daar een bijzondere band met één van de ter dood veroordeelde gevangenen. Dan hebben we het over John Coffey, die twee kleine meisjes zou hebben vermoord. Toch zien de twee iets in elkaar. Schitterende dramafilm.

IMDb-score: 8.6

9. Saving Private Ryan

Tom Hanks concurreert met zichzelf, want ook met zijn hoofdrol in Saving Private Ryan scoort de topacteur een dikke 8.6 op IMDb. We gaan terug naar de Tweede Wereldoorlog. Drie op het slagveld omgekomen soldaten blijken broers te zijn. Wanneer men ontdekt dat er nog een vierde is, besluiten ze hem op te sporen en veilig naar huis te brengen. Maar waar is James Ryan? Captain Miller, gespeeld door Hanks, gaat op zoek. Netflix scoort hiermee een dijk van een oorlogsfilm, afkomstig van grootmeester Steven Spielberg.

IMDb-score: 8.6

8. Se7en

David Fincher neemt het stokje van Spielberg over op de 8e plek. Se7en is nog steeds op Netflix te streamen en gelukkig maar. Detective William (Morgen Freeman) heeft nog slechts één week te leven, terwijl hij eindelijk met pensioen mocht gaan. Hij slijt zijn laatste dagen met het opleiden van zijn jeugdige opvolger, die door Brad Pitt gespeeld wordt. Een saai klusje, tot opeens de meest gruwelijke seriemoordenaar uit zijn hele carrière opduikt. Opeens vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats.

IMDb-score: 8.6

Een nieuwe film op Netflix

7. Interstellar

We duiken eindelijk dit millennium in met Interstellar, het recente meesterwerk van Christopher Nolan. Een naam die je nog vaker voorbij ziet komen in dit lijstje. In de toekomst is de wereldwijde economie volledig ingestort. Zelfs NASA is niet meer operationeel. De twintigste eeuw wordt aangewezen als de grote schuldige, maar een mysterieus wormgat biedt hoop. De laatste overblijvende medewerkers van NASA willen het gat in de ruimtetijd aangrijpen om een nieuwe plek voor de mensheid te zoeken. Wat een film, wat een achtbaanrit.

IMDb-score: 8.6

6. The Lord of the Rings: The Two Towers

Tja, dit wordt een omgekeerd verhaal. The Two Towers is namelijk net even minder dan het eerste deel van Peter Jacksons filmtrilogie. Frodo en Sam zijn nog steeds onderweg naar Mordor, vastberaden om de ring te vernietigen. Een episch avontuur dat je gewoon op Netflix kunt streamen. Mooi marathonmateriaal.

IMDb-score: 8.7

5. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Kijk, dit is het echte begin. Dat beide films in dit lijstje staan zegt wel wat over de algehele kwaliteit van de The Lord of the Rings-films. En dan negeren we The Hobbit even. De kleine hobbit Frodo begint aan zijn epische reis, samen met Gandalf en een bont gezelschap. Wist je trouwens dat er zeer recent een echte prequel is aangekondigd?

IMDb-score: 8.8

4. Inception

En we zijn weer aanbeland bij het oeuvre van Christopher Nolan. Leonardo DiCaprio speelt Dom Cobb, een dief die gespecialiseerd is in het stelen van geheimen. Niet uit een kluis, maar uit het geheugen van zijn slachtoffers. Door dat werk is hij in vele landen voortvluchtig en heeft hij weinig meer. Cobb krijgt één kans om zijn oude leven terug te krijgen. De voorwaarde? Hij moet het onmogelijke voor elkaar krijgen: een idee in iemands geheugen planten, in plaats van stelen. De perfecte misdaad. Mindf*ck-film van jewelste.

IMDb-score: 8.8

Top 3 allerbeste films

3. Schindler’s List

We beginnen aan de top drie van beste films op Netflix volgens IMDb met Schindler’s List. Terug naar de Tweede Wereldoorlog dus. Oskar Schindler is een gierige zakenman die zich tijdens de oorlog opeens van een andere kant laat zien. Hij gebruikt zijn fabriek om de levens van meer dan duizend joden te redden, terwijl hij naar de buitenwereld toe juist lid is van de nazibeweging. Een waargebeurd verhaal.

IMDb-score: 8.9

2. The Lord of the Rings: The Return of the King

Ja hoor, Netflix houdt de LOTR-hattrick in stand met The Return of the King. Het derde deel van deze epische fantasy-drieluik. Sam, Frodo en hun onwaarschijnlijke bondgenoot Gollum komen in de buurt van Mordor. Maar ook de legers van Gondor hebben het hol van de leeuw als hun bestemming, met als doel om af te rekenen met de almachtige Sauron.

IMDb-score: 8.9

1. The Dark Knight

Tot slot scoort Netflix met de beste superheldenfilm ooit gemaakt, als je het ons vraagt. Christopher Nolan zette met The Dark Knight een niveau neer wat Warner Bros. en DC sindsdien niet hebben kunnen evenaren. Met de ultieme Joker, die van Heath Ledger. Fantastische film, van begin tot het eind.

IMDb-score: 9.0