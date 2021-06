Kaasliefhebbers opgelet! Kaas helpt goed bij het warme weer

Heb je het ook zo warm vandaag? Wellicht wil je afkoelen met een ijsje, stuk fruit of Spaanse Gazpacho. Maar er is een product wat je kunt eten en goed helpt bij de hitte, namelijk kaas. Mooi excuus voor de kaasliefhebber om toch een kaasplank te bestellen op het terras.

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn, maar de temperaturen liepen deze week behoorlijk op. Het is ook vandaag weer lekker warm met temperaturen van rond de 30 graden. Echt zin in stamppot of warme soep heb je wellicht niet, maar kaas past dus hartstikke goed bij warm weer.



Ik zit op een cursus en tijdens de lunch zei een mede-cursist ‘ik kom dadelijk terug maar ik ga nog even een dessertje halen’ en toen kwam ze terug met een bord VOL kaas en nu is die vrouw mijn spirit animal 😍 — HP (@ZegmaarHanne) June 17, 2021

Kaas helpt bij warme weer door zout

Kaas helpt je uit de brand deze dagen. Waarom? Dat is eigenlijk best wel logisch. Door het warme weer verlies je veel vocht en zweet je meer. Daardoor verlies je lijf ook veel zout (want ja, je zweet proeft zout). Laat dat nu juist iets zijn wat in kaas veel zit. Naast proteïnen en calcium bevat kaas een hoge concentratie zout. Kaas wordt namelijk bereid in een zoutbad.

Zout is de voornaamste bron voor natrium in onze voeding. Die stof is verantwoordelijk voor heel wat belangrijke systemen in ons lichaam. Zo regelt natrium niet alleen de vochtbalans, maar ook de bloeddruk en de goede werking van zenuw- en spiercellen.



Krentenbollen met kaas. Bij de lunch zijn ze helemaal bezweet en klefferig. Heerlijk. — Abbie Chalgoum (@Abbie1979) June 17, 2021

Kaasliefhebber? Drink ook water

Dus sprint maar de plaatselijke kaasboer of supermarkt en plunder de winkel, figuurlijk dan. Kazen met een hoog zoutgehalte zijn bijvoorbeeld feta en gorgonzola. Kazen die minder zout bevatten zijn bijvoorbeeld Mozzarella en hüttekäse. Wellicht hebben we je behoorlijk enthousiast gemaakt? Houd wel een beetje rekening met de hoeveelheid kaas die je eet. Teveel zout is namelijk niet goed voor je bloeddruk. En oh ja, blijf ook lekker veel water drinken. Dat is namelijk ook belangrijk als je zout eet.



Er moet een Nobelprijs voor kaas komen! — LYD (@LydRotterdam) May 18, 2021

Na warme dagen, onweer en dalende temperatuur

Het koelt trouwens wel af de komende dagen. Vanaf donderdagavond trekken onweersbuien, waaronder zware, noordwaarts over Nederland. Vanaf 23.00 uur geldt code geel in Zeeland en Noord-Brabant. De onweersbuien gaan mogelijk gepaard met zware windstoten, hagel en lokaal veel neerslag. Mensen worden geadviseerd niet te schuilen onder bomen en open water en open gebied te mijden. Vanaf 1.00 uur is code geel van kracht in het midden van het land, enkele uren later geldt dat voor het noorden van het land.



