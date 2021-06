Sms’jes Rutte over coronabestrijding openbaar gemaakt

Vandaag heeft het ministerie van Algemene Zaken een verzameling sms’jes van demissionair premier Mark Rutte openbaar gemaakt. Die gaan vrijwel allemaal over de coronabestrijding. Die sms’jes hebben we te ‘danken’ aan de Volkskrant. De krant diende vorig jaar maart al een verzoek in, op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), maar stuitte telkens op tegenwerking van Algemene Zaken.

Uiteindelijk stapte de Volkskrant naar de rechter om de openbaarmaking af te dwingen. Het is de eerste keer dat telefoonverkeer van Rutte is vrijgegeven. Ook een boel mails en andere documenten zijn openbaar gemaakt.

Toen de crisis net begon, in maart 2020, pleitte Rutte voor een inreisverbod vanuit gebieden waar het virus al aanwezig was. Maar een van zijn ambtenaren zei dat dat op dat moment „te complex” was.



Mark Rutte is dé koning van de uitroeptekens (!!) op de SMS. No surprise. Je hoort t m gewoon zeggen… Vandaag werden via de WOB voor het eerst SMS berichten van de premier openbaar… pic.twitter.com/ECIlUZsD2F — Arjan Noorlander (@noorlanderarjan) June 17, 2021

Sms’jes van Rutte openbaar

Na anderhalve week wilde Rutte weten of er iets in de corona-aanpak volgens de „hammer and dance” zat. Die aanpak was destijds veelbesproken. Tomas Pueyo, een ingenieur, had in een blog uiteengezet dat het verstandiger was om eerst zware beperkende maatregelen te treffen (de „hammer”) en daarna losse clusters onder de duim te houden tot er een vaccin was – de „dans”. Zijn stuk werd miljoenen keren gelezen.

Rutte sms’te demissionair ministers De Jonge en Grapperhaus dat hij „geschrokken” was van Pueyo’s artikel. Ook vroeg de premier aan De Jonge of hij iemand kon laten kijken naar de „kwaliteit, etc” van het stuk. „Misschien eerst buiten het RIVM om.” Uiteindelijk werd toch voor een andere aanpak gekozen.



Je verwacht het niet: Mark Rutte sms't als een boomer. pic.twitter.com/P14NUpltUk — Rutger de Quay (@rutger_) June 17, 2021

Omtzigt

In de sms’jes staat ook hoe Rutte zich in het begin bezighield met de inkoop van beschermingsmiddelen en medische apparatuur die nodig was voor de bestrijding van de pandemie.

Voordat het virus Nederland bereikte stuurde het kabinet al brieven naar de Kamer over de stand van zaken. „Helaas is reactie van mn (met name, red.) CDA (Omzigt) weer onrustig”, valt te lezen in een van de sms’jes van 25 februari tussen Rutte en een van zijn adviseurs. „Insinuatie dat kabinet te weinig zou doen/virus onderschat (en te laat is met aanpassen reisadvies), Niet correct.”



Het meest fascinerende aan de sms’jes van Mark Rutte vind ik dat hij ‘Q&A’ schrijft als ‘qena.’ pic.twitter.com/przjSVmJ0R — Mirthe Westrik (@MirtheWestrik) June 17, 2021

‘Urenlange debatten niet vol te houden’

Ook is er gesproken over de druk die de urenlange coronadebatten op de betrokken bewindspersonen leggen. Dat stond in een ambtelijk stuk voor Rutte, ter voorbereiding op een ministerraad in maart. Het stuk is van 20 maart, twee dagen nadat toenmalig minister voor Medische Zorg Bruno Bruins letterlijk omviel in de Tweede Kamer. Hij zou later aftreden met een burn-out.

In het stuk wordt geopperd om met de Kamervoorzitter te spreken over kortere coronadebatten. „Wekelijks tien uur debat is op de langere termijn, met name voor de meest betrokken bewindslieden, niet vol te houden. Te denken is aan een variant waarbij het kabinet een korte uiteenzetting geeft en de fracties vervolgens de gelegenheid krijgen enkele vragen te stellen waarna wordt afgesloten. Een volwaardig politiek debat kan dan minder frequent (maandelijks?) plaatsvinden.”

Van een dergelijke inperking van de debatten is het niet gekomen.