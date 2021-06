Zonsverduistering gemist? Geen zorgen, we hebben de foto’s nog:

Vandaag was er in ons land een heuse zonsverduistering. Om 11.18 uur begon ‘ie, om 12.22 bereikte het bijzondere fenomeen z’n hoogtepunt. Een zonsverduistering komt niet vaak voor, slechts eens in de zes jaar. Heb jij ‘m gezien? Zo niet, kun je hieronder genieten van de foto’s van mensen die ‘m wél konden spotten.

Een zonsverduistering werkt zo: de maan en de aarde draaien op hun eigen tempo om de zon. Daarom is de maan niet altijd volledig te zien, hebben we seizoenen en zien we de zon soms niet helemaal. De maan schuift op zo’n moment tussen de zon en de aarde en zorgt dat de zon deels uit ons zichtveld verdwijnt. Het lijkt daardoor alsof er een hap uit de zon is genomen. In 2015 gebeurde dat voor het laatst.

Om 12.22 uur was dus het hoogtepunt van de zonsverduistering, toen was zo’n 17 procent van de zon ‘verdwenen’. Het duurde ruim een uur voordat de zon weer compleet zichtbaar was. Je kon echter niet zomaar naar de zonsverduistering kijken, daar had je een heuse ‘eclipsbril’ voor nodig. Op social media ontstaat nu al een wedstrijdje: „Mijn eclipsbril is beter dan de jouwe.” Of dat helemaal waar is, moet je zelf maar bedenken. Op de bril staat namelijk ‘niet gebruiken na 12 augustus 1999.’



Zonsverduistering

Als je de zonsverduistering (net zoals de redactie van Metro) hebt gemist, is dat helemaal niet erg. Gelukkig hebben we de foto’s nog, zeggen we altijd maar. En aan die foto’s (en video’s!) is geen gebrek. Zo is op vele beelden op bijvoorbeeld Twitter te zien hoe de maan langzaam voor de zon schuift. Hij neemt alleen de bovenkant mee, dus het is net alsof er een hap uit de zon is genomen.



Omdat een deel van de felste ster in ons heelal een tijdje bedekt was, is er ook een dip in zonnekracht te merken. Net na het hoogtepunt om 12.22 uur neemt de lijn in de grafiek een duikvlucht:



En zelfs de mensen die de zonsverduistering gemist hebben, weten de humor er nog in te vinden: