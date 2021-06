5,3 miljoen keer de telefoon gepakt voor coronavaccin Janssen

5,3 miljoen keer is vandaag geprobeerd de GGD te bellen om te worden gevaccineerd met het vaccin van Janssen. De lijn raakte zo overbelast dat er niemand meer doorheen kwam. Dat probleem is voorbij.

Ondertussen kwam het RIVM vanmiddag ook met goed nieuws over het aantal coronabesmettingen.

Mensen kunnen nu weer telefonisch een afspraak maken. Het nummer 0800-1202 is bereikbaar, liet de GGD vanmiddag weten.



Het is weer mogelijk om telefonisch een afspraak te maken voor een coronatest. Heb je klachten? Laat je testen! Bel 0800-1202 of op kijk op https://t.co/EIFbFTa6LV. — GGD GHOR Nederland (@GGDGHORNL) June 23, 2021

‘Iedereen’ wil het vaccin van Janssen

Het telefoonnummer van de GGD’en was vandaag enkele uren achtereen moeilijk tot niet te bereiken. Dat kwam door enorme drukte bij het speciale nummer waar mensen een afspraak kunnen maken voor vaccinatie met het Janssen-vaccin. Meer dan 100.000 mensen belden soms tegelijk met het nummer 0800-1295, waardoor de lijnen overbelast waren. In totaal probeerden 5,3 miljoen mensen te bellen. Dat was de optelsom van 220.000 afzonderlijke bellers die het talloze keren probeerden. Zo’n 78.000 afspraken voor Janssen konden vandaag worden gemaakt, meldde minister Hugo de Jonge vanavond. Sommige prikken worden ’s nachts gezet, zoals in Utrecht. In die stad gaat de GGD priknachten organiseren, waarbij een dj draait.

Wie het vaccin van Janssen toegediend krijgt, heeft maar één vaccinatie nodig. Je bent dan gelijk klaar en krijgt volgende week het bewijs in de CoronaCheck-app. Met het vaccinatiebewijs wordt reizen bijvoorbeeld een stuk eenvoudiger, net als het bezoeken van evenementen.



Enthousiaste bellers voor het Janssen-vaccin bellen continu het afsprakennummer. Daardoor is het netwerk overbelast. Voor deze bellers is nu voldoende vaccin beschikbaar. Door het massale bellen, komt er nu bijna niemand doorheen. Daarom #keepcalm: probeer het later nog een keer. — GGD GHOR Nederland (@GGDGHORNL) June 23, 2021

Mensen die nu twee vacccinatie-afspraken hadden staan, maar die graag Janssen willen, konden vanaf vandaag hun afspraken omzetten tot één ‘Janssen-prik’. Toen men niet door de lijn 0800-1202 kwam, probeerden bellers vervolgens het algemene nummer voor prikafspraken (0800-7070) te bereiken. Daardoor raakte ook dat nummer overbelast. Vervolgens sloegen de problemen over naar het nummer voor testafspraken.

Goed nieuws over positieve coronabesmettingen

Na al deze bel-ellende rond Janssen kwam het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met beter nieuws. In de afgelopen 24 uur zijn 679 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er aanzienlijk minder dan vorige week woensdag, toen het instituut 1027 positieve testen noteerde. Het gemiddelde aantal dagelijkse meldingen is daarmee ook weer verder gedaald, tot 764.

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Het betere weer helpt volgens het RIVM ook. Ruim een maand geleden registreerde het instituut nog zo’n 6000 positieve testen per dag. Dat aantal is dus in korte tijd gekelderd. Het aantal positieve testen ligt nu al zes dagen achtereen onder de duizend per dag. Tussen maandag- en dinsdagochtend werden 724 besmettingen gemeld.

Rotterdam telde afgelopen 24 uur de meeste gevallen: 36. In Utrecht kregen 33 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Amsterdam registreerde 32 positieve tests, in Den Haag waren 29 nieuwe gevallen en in Breda 16. Een steekproef van de GGD in de hoofdstad liet de afgelopen tijd nog wel zien dat de zeer besmettelijke Delta-variant in Amsterdam in opmars is.