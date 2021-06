De vijf leukste terrassen van Nederland

Het is ontzettend lekker weer en dat blijft (gelukkig!) voorlopig nog even zo. Nu de maatregelen zijn versoepeld, is het de ideale periode om het terras op te duiken. Metro heeft vijf van de leukste terrassen van Nederland voor je op een rij gezet. Geniet ervan!

In de kazerne – Nijmegen

Zin in een beetje nostalgie? Bij In de Kazerne in Nijmegen krijg je dat gewoon op het terras. Dit oude kazernecomplex in Nijmegen-Oost is een lust voor het oog. Zitplaatsen beperken zich niet tot het terras: je kunt ook plaatsnemen op de heerlijke picknickkleedjes voor in het park. En de huisgemaakte Dim Sum is sowieso de moeite waard om te verorberen!

Hotel New York terras – Rotterdam

Je komt er bijna ogen te kort. Alleen al het prachtige pand van Hotel New York zelf spreekt tot de verbeelding. Vrijwel automatisch dwaal je in gedachten af naar de periode waarin mensen hier op de boot naar Amerika stapten. En dan de omgeving én natuurlijk het terras! Bootjes op de Maas, in de verte de Euromast en om de hoek prachtig uitzicht op de Erasmusbrug. Een ultieme setting om van een kleine versnapering te genieten. Of je nu aan een tafeltje op het terras zit, of in een ligstoel op het gras.



Landgoed Vaeshartelt – Maastricht

Even he-le-maal tot rust komen? Op Landgoed Vaeshartelt waan je je in een oase van kalmte tussen de fruitgaarden waar onder meer frambozen, kruisbessen en bramen groeien. Even fraai is het contrast tussen de moderne accenten op het landgoed en de geschiedenis die teruggaat tot de 10e eeuw. Klassiek genieten, zullen we maar zeggen. Dat doe je op dit landgoed, waar jij je op het terras waarschijnlijk even een prins of prinses voelt…



De Koning – Alkmaar

Wat is er fijner dan op zomerse dagen in de tuin de barbecue aan te steken? Juist, op een terras genieten van iemand die nog beter kan grillen dan jij. Bij De Koning in Alkmaar zijn ze dan ook apetrots op de Josper Grill. Op de houtgestookte oven worden alle vlees- en visgerechten bereid, zoals jij dat – sorry – niet zou kunnen op je bbq.





Waterkant terras – Amsterdam

Fawaka?! Om in heerlijk relaxte Surinaamse sferen te komen, moet je bij het terras van de Waterkant in Amsterdam zijn. Zeg eerlijk, waar anders in Nederland kun je een Biri Bucket bestellen? En het heet niet voor niets Waterkant natuurlijk. Dus laat je benen lekker over de kade hangen en geniet van alles wat er voor je neus op het water gebeurt. Prima tijdverdrijf terwijl je op je Baka Bana wacht.



