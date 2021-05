René van Kooten snapt dat de Titanic in het theater een jaar later zinkt: ‘Ken veel mensen in de zorg’

De presentatie cast van de musical Titanic gebeurde gisteren een jaar later dan gepland. Hoofdrolspeler René van Kooten heeft alle begrip. „Ik heb corona bijzonder serieus genomen.”

Het leek – of beter: was – een eeuwigheid geleden, een heuse presentatie van een grote musical die we in de Nederlandse zalen gaan zien. Gisteren was het dan toch echt zo. Een producent, castleden, veel pers en pr-mensen kwamen allemaal bij elkaar in theater De Kom in Nieuwegein. Dit met de nodige coronamaatregelen uiteraard. De musical Titanic komt er namelijk aan.

Musical Titanic vanaf november

Hans Cornelissen van theaterproducent De Graaf en Cornelissen had de beroemde titel een jaar moeten uitstellen. Tussen november en juni 2022 is Titanic echter 175 keer te zien. Dat hij elf van de 24 castleden die met een live-orkest het land in gaan gisteren kon voorstellen, voelde haast raar. Mooi voor de theaterliefhebbers is het natuurlijk wel. Ruim 20 jaar nadat Joop van den Ende de musical al eens aan Nederland liet zien, keert hij terug. Het is precies een kwart eeuw na de première op Broadway. In New York kreeg Titanic destijds een Tony Award voor Beste Musical.

Niet als de film Titanic

Voor de fans van de film met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet (en het onvermijdelijke My Heart Will Go On): nee, dat krijg je bij deze musical Titanic niet. Wel zien we onder meer het verhaal van enkele passagiers die eerste, tweede of derde klasse reizen en de verschillen daarbij. Net als dat van Titanic-eigenaar Bruce Ismay (Marijn Brouwers) en ‘uitkijk’ Frederick Fleet die als eerste de ijsberg zag opdoemen. Die rol is weggelegd voor een opvallende naam, Jordy ‘Verliefdheid is een Toverbal’ van Loon. Voor wie niet meer wat dat is, zoek maar eens op op YouTube… Alle gespeelde personagers waren ruim een eeuw geleden daadwerkelijk op het enorme schip aanwezig.

Hoofdrol voor René van Kooten

Belangrijk in het verhaal is ook Thomas Andrews, een grote rol voor musicalster René van Kooten. Andrews ontwierp de 269 meter lange Titanic, die op 15 april 1912 tijdens de overtocht van Southampton naar New York tegen een enorme ijsschots botste en verging.

„Heel leuk je weer eens te zien, zélfs na zondag.” René van Kooten doelt op de gezonde Feyenoord/Ajax-rivaliteit tussen de musicalacteur en de verslaggever. Hoofdschuddend heeft hij een dag eerder naar zijn club uit Rotterdam zitten kijken. Van de 0-3 uitslag keek hij niet eens meer op. Maar Van Kooten doelt met ‘weer eens’ vooral op het feit dat hij een jaar lang amper een journalist meer gesproken heeft. De entertainmentbranche lag als zoveel branches zo goed als volledig op z’n gat. Via livestreams heeft René van Kooten online zijn stem nog heel wat keren kunnen laten horen, maar dat was het dan ook wel. De man met de imposante (musical)carrière kan nu echter weer aan de bak en al heel snel. Nog voor Titanic hoopt hij in de koepelgevangenis van Breda de musical Zodiac te kunnen spelen en zingen.



René van Kooten nam corona uitermate serieus

„Het was een jaar van af en toe even iets doen, maar continu on hold worden gezet en dingen die niet doorgingen. De hele flow was eruit, maar ach, dat gold voor iedereen. Ik hoop van harte dat we er in het najaar een beetje uit zijn. Dit kan niet eeuwig duren.” ‘Gek’ werd René van Kooten van de onzekere tijden niet. „Nee, integendeel. Ik kan er weinig aan doen en heb veel vrienden en familie die in de zorg werken. Het water stond en staat hen ver boven de lippen. Ik heb om me heen bekenden gezien die corona opliepen, tot heel heftig aan toe. Daarom heb ik het heel serieus genomen. Ik heb de focus daarom gelegd op wat wel allemaal kon en genoten van de tijd die me is gegeven die ik anders niet heb. Dan heb ik het over tijd met mijn vrouw en kinderen. Als liefhebber heb ik heel veel op de fiets gezeten. Financieel gezien is het een redelijk rampjaar geweest, maar daar kom ik uiteindelijk ook wel weer doorheen.”

21 jaar geleden ook (bijna) in Titanic

Aan het begin van zijn toen nog prille carrière werd René van Kooten door Joop van den Ende aangenomen voor de Titanic van 21 jaar geleden. „Ik zou de stoker van het schip zijn. Daarna werd ik echter ook aangenomen als alternate van de hoofdrol in Aïda in het Circustheater in Scheveningen. Het was voor het eerst dat ik in een luxe positie zat. Iedereen om me heen dacht dat ik voor de first cast van Titanic zou kiezen en de bijbehorende première in Carré. Ik had het gevoel dat ik bij Aïda meer kon leren en dat het beter bij me paste. Achteraf werd het de beste keuze die ik ooit gemaakt heb, want na een jaar mocht ik de hoofdrol van Bastiaan Ragas overnemen. Ik heb er echter wel een nachtje wakker van gelegen.”

Positieve hoop en een ramp

Toen Hans Cornelissen hem nu voor de rol van Thomas Andrews vroeg, betekende een directe ‘ja’. „De muziek in Titanic is prachtig en nu sta ik er toch nog in. In een mooie rol van iemand die zich op het zinkende schip afvraagt of het zijn schuld is. Titanic is een tragisch, maar ook mooi verhaal. Aan het begin zie je namelijk allemaal mensen met dromen en positieve hoop. De dromen komen tegen een ijsschots tot stilstand, waarna iedereen verschillend op de ramp reageert. Ik vind dat we dat juist dit jaar moeten laten zien, want op de coronacrisis reageert ook iedereen verschillend. In Titanic zie je een mini-maatschappij.”

Een trailer van de Britse versie van Titanic:

René van Kooten ziet hoop

Als het om positieve hoop gaat, heeft René van Kooten een goede week. De musical Aladdin werd voor Scheveningen aangekondigd. Joop van den Ende en Gert Verhulst (Studio) 100 brachten het nieuws dat het grote Belgische musicalsucces ’40-’45 naar een nieuw te bouwen theater in Nederland komt. De theaterblik kan met Titanic als derde grote titel op de toekomst worden gericht. Van Kooten: „En met Zodiac in Breda hebben we een compleet nieuw project uit de grond gestampt. Ik weet niet of alles door kan gaan, maar ik vind het getuigen van energie en lef. De hele branche oogt in elk geval nog vitaal.”

Geldt dat ook voor Feyenoord in de play-offs en een eventuele voorronde in de Europese Conference League? Zuchtend: „Nee. Daar hebben we niets te zoeken.”

