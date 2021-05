Ruim een kwart van de volwassenen in EU-landen wil geen coronavaccin

Meer dan een kwart van de volwassenen in de Europese Unie staat niet te springen om een coronavaccin. Zij zullen een prik weigeren als deze hen wordt aangeboden.

Het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus is momenteel in volle gang. In Nederland worden inmiddels de vijfitgplussers opgeroepen en wereldwijd laten mensen zich inenten. Maar toch lijkt niet iedereen happig op een prik. Volgens het EU-onderzoeksbureau Eurofound laat meer dan een kwart van de Europeanen uit de EU zich niet inenten. Dat schrijft de NOS vandaag.

Bulgarije sceptisch tegenover coronavaccin

Het onderzoeksbureau ondervroeg de afgelopen maanden tienduizenden EU-burgers in alle 27 lidstaten. Het bleek dat vooral in Oost-Europa veel mensen sceptisch zijn tegenover het vaccin. De vaccinatiebereidheid ligt daar laag. In Bulgarije weigert 61 procent bij een vaccinatieoproep de prik. Dat tegenover bijvoorbeeld Ierland waar dit 10 procent is.

De Nederlandse vaccinatiebereidheid is ‘ruim voldoende’. We scoren iets boven het EU-gemiddelde. Van de Nederlandse ondervraagden wil 31 procent zich niet laten vaccineren. Hierbij zijn mensen tussen de 35 en 49 jaar vaker sceptisch. Ook werklozen en mensen met een beperking willen relatief minder vaak een prik.



Vertrouwen in overheid

Het onderzoeksorgaan concludeert dat sceptici vaak gebruik maken van social media. Voor deze mensen zijn Twitter, Facebook en andere sociale netwerken hun belangrijkste informatiebron. Dit zou ook in Bulgarije het geval zijn. Eurofound benadrukt dat er op social media veel nepnieuws rondgaat.

En daar moeten overheden rekening mee houden, vinden de onderzoekers. Zij pleiten voor betere communicatie via social media-kanalen. Volgens hen hebben mensen die langer op social media zitten, minder vertrouwen in het vaccin. Ook in landen waar weinig vertrouwen heerst in de overheid, is de vaccinatiebereidheid lager.

EU gaat voor Pfizer-vaccin

Vanaf het einde van dit jaar levert vaccin producent Pfizer 900 miljoen doses aan en de EU kan daarna aanspraak maken op nog eens dat aantal. De vaccins die de EU aankoopt worden in principe eerlijk verdeeld over de lidstaten. Nederland zou daardoor met het nieuwe contract aanspraak kunnen maken op minstens 70 miljoen doses.