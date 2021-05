Hugo de Jonge heeft iets te zeggen over Ajax en haalt woede van fans op de hals

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge is niet blij met Ajax-fans, maar zij ook niet met hem, blijkt. De Jonge vindt namelijk dat de voetbalclub meer „maatschappelijke verantwoordelijkheid” had moeten nemen, door de spelers niet het landskampioenschap te laten vieren met duizenden supporters bij de Johan Cruijff ArenA. Gisteren trokken de aanwezige fans zich weinig aan van de coronamaatregelen. Op sociale media uiten Ajax-supporters hun onvrede over de uitspraken van De Jonge.

De minister zei dat hij als Rotterdammer „sowieso met heel weinig vrolijkheid” kijkt naar kampioensfeestjes van Ajax. „Maar nu helemaal”, zegt hij. „Ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat we ons nog een hele tijd aan de regels hebben te houden. We moeten echt nog even gedisciplineerd zijn.”

Volgens hoogleraar klinische epidemiologie Frits Rosendaal zijn er mogelijk 50 tot 150 mensen besmet geraakt bij het Ajax-feest. De ziekenhuizen zullen daar echter niet door volstromen, denkt hij. „Maar het moet zeker niet elke week gebeuren, dan gaan we de gevolgen van voetbalfeestjes wel terugzien op de ic’s” zegt hij.



Hugo de Jonge vindt dat Ajax meer "maatschappelijke verantwoordelijkheid" had moeten nemen door de spelers niet het landskampioenschap te laten vieren met de ruim 12.000 supporters bij de Johan Cruijff ArenA. pic.twitter.com/tLR7uUN4P9 — Awaydays NL (@AwaydaysNL) May 3, 2021

Ajax en Hugo de Jonge

De club zelf had ook kritiek: Ajax vindt dat het beter was geweest supporters toe te laten in het stadion tijdens de kampioenswedstrijd tegen FC Emmen. Maar dat legt De Jonge naast zich neer. „Dat is geen rechtvaardiging om dan maar de regels los te laten en er buiten een feest van te maken.”

Ook Ferd Grapperhaus (Justitie) is niet te spreken over het voetbalfeest. Hij vindt dat het „niet had mogen gebeuren”. De opmerking van Ajax-trainer Erik ten Hag dat de fans beter ‘controleerbaar’ waren geweest als publiek was toegestaan bij de wedstrijd, noemt Grapperhaus „heel merkwaardig”. Dat was geen oplossing geweest voor de hoeveelheid mensen die buiten de ArenA stond, aldus de minister.

Boze voetbalsupporters

Op sociale media, en met name Twitter, is ophef ontstaan na de uitspraken van De Jonge. Veel Ajax-supporters zijn niet blij met hem, en ze schuwen een beetje confrontatie niet. Zo schrijft iemand: „Ik vind dat Hugo de Jonge z’n smoel moet houden en doorprikken.”



Ik vind dat Hugo de Jonge zn smoel moet houden en doorprikken. https://t.co/h03RXAvLzR — Lavina (@Laviina1990) May 3, 2021



De fans waren hoe dan ook toch wel gekomen die hebben er 💩 aan en nog even terugkomend over die verantwoordelijkheid hè, zou de heer de Jonge zelf niet even wat meer verantwoordelijk kunnen nemen inzake #vaccinatiestrategie #gaserop — 𝙰𝚕𝚎𝚡 (@sannievv) May 3, 2021

Een ander komt met een wat meer inhoudelijk argument. „Wat had Ajax moeten doen dan?”, vraagt Bart zich af. Volgens hem waren fans al aanwezig ruim voordat de wedstrijd begon. „Die gaan echt niet weg als Van der Sar inclusief megafoon daarom vraagt.” Een andere optie was het afzetten van het gebied rondom de ArenA, maar dan was de meute volgens hem naar de stad getrokken. „Dat wil je ook niet. Dan maar even kort een balkonscène, ze staan er immers toch al, zodat de fans voldaan naar huis kunnen, dan niets doen en een vervelendere situatie creëren. Zo’n grote groep mensen ga je gewoon niet stoppen.”



..naar de binnenstad getrokken. Dat wil je ook niet. Dan maar even kort een balkonscene, ze staan er immers toch al, zodat de fans voldaan naar huis kunnen, dan niets doen en een vervelendere situatie creëren. Zo'n grote groep mensen ga je gewoon niet stoppen. — Bart Sanders (@bart_sanders) May 3, 2021

Veel mensen vinden juist dat De Jonge zélf verantwoordelijkheid moet nemen voor dit voorval. In reactie op de uitspraken van de minister zegt iemand: „En iedereen vindt dat de Jonge wel wat meer onderzoek had mogen doen naar omgevingsgedrag van mensen om dit zo te voorkomen.” Volgens hem is het „heel makkelijk om je eigen fouten af te schuiven op een voetbalclub.”



En iedereen vindt dat de Jonge wel wat meer onderzoek had mogen doen naar omgevingsgedrag van mensen om dit zo te voorkomen. Heel makkelijk om je eigen fouten af te schuiven op een voetbalclub. https://t.co/rQ7g0mv4hZ — Simon (@ajaximon) May 3, 2021



