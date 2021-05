Man die gereanimeerd wordt bekogeld met brandende fakkel tijdens rellen na NAC-NEC

Bij ongeregeldheden na de voetbalwedstrijd NAC-NEC kwam een brandende fakkel terecht op een man die op dat moment gereanimeerd werd. Dat heeft de politie laten weten.

Nadat de Bredase club NAC met 1-2 verloor van NEC braken er rond het Rat Verlegh Stadion rellen uit. Publiek mocht het stadion niet in en na de verloren wedstrijd probeerde een grote groep alsnog binnen te komen door een hek te forceren. De ME voorkwam dat, maar buiten ging het los.

Politie bekogeld na NAC-NEC

Door de verloren wedstrijd promoveerde NAC niet naar de Eredivisie en blijft het ook volgend jaar actief in de Keuken Kampioen Divisie. NAC-hooligans uitten hun frustratie van het verlies op de politie en ME. Agenten werden bekogeld met dranghekken, vuurwerk, stenen en glas en politievoertuigen liepen schade op door zwaar vuurwerk. Eerder braken er ook bij De Graafschap rellen uit na het mislopen van promotie.

Uit helikopterbeelden bleek dat er stoeptegels uit de grond werden getrokken, waarna deze werden kapot gegooid en in stukken naar de politie werd gegooid. Zes mannen tussen de 18 en 41 jaar werden aangehouden. Meerdere agenten raakten gewond, waarvan één een hand brak. Tientallen politiemensen doen aangifte van mishandeling of poging tot doodslag.

Onwelwording

Het meest hachelijke moment was er voor een man die tijdens de ongeregeldheden na de wedstrijd van NAC plotseling onwel werd. Omstanders begonnen met reanimatie en mond-op-mondbeademing totdat de hulpdiensten aanwezig waren. Toen dat gebeurde brak er een vechtpartij uit, waarbij een brandende fakkel op het slachtoffer, die nog steeds werd gereanimeerd, terecht kwam.

Een agente, die er op dat moment alles aan deed het leven van de man te redden, werd ook bekogeld. „Zij moest beveiligd worden door andere ME’ers. Ook zij werden nog altijd met verschillende voorwerpen bekogeld”, aldus een politiewoordvoerder. De gereanimeerde man is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat en of de fakkel schade heeft aangericht is onduidelijk.