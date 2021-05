Eén op de twintig vrouwen drinkt tóch tijdens zwangerschap: ‘Zorgelijk’

Tijdens de zwangerschap roken of alcohol drinken kan zeer schadelijk zijn voor je ongeboren kind. Toch blijken veel vrouwen nog gewoon alcohol te nuttigen tijdens de zwangerschap. Het Erasmus MC komt daarom met een speciale alcoholtest.

Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt één op de twintig zwangere vrouwen te blijven drinken. De meesten doen dat dan wel een stuk gematigder, maar onderzoekers vinden het een slechte ontwikkeling. Gynaecoloog Hilmer Bijma vindt het zelfs ‘zorgelijk’.

Alcohol tijdens zwangerschap

Er deden zevenhonderd vrouwen mee aan het onderzoek. Ze gaven allemaal aan geen alcohol te hebben genomen. Uit een nieuw ontwikkelde alcoholtest voor zwangere vrouwen bleek echter dat 35 van de ondervraagden toch had gedronken. En dat vindt Bijma een kwalijke en zorgelijke zaak. „Alcohol is een schadelijke stof voor de ontwikkeling van het kind en ook een lage hoeveelheid kan schadelijk zijn”, zegt ze bij RTL Nieuws.

Het Erasmus MC ontwikkelde een alcoholtest die twee weken na inname alcohol in het bloed en in een lage hoeveelheid kan detecteren. Gynaecologen willen de test aan alle zwangere vrouwen aanbieden en daarmee de vrouwen helpen, maar vooral ook het kind beschermen. „Als een moeder drinkt is er een verhoogde kans op een miskraam, een doodgeboren kindje, groeiproblemen en vroeggeboorte.”

Stoppen met drinken

Ook kunnen gedrags- en ontwikkelingsproblemen door het drinken van alcohol optreden. Men wil vrouwen dan ook wijzen op de gevaren van drinken tijdens de draagtijd. „Ook willen we alcoholgebruik tijdens de zwangerschap bespreekbaar maken, zodat we zwangere vrouwen kunnen ondersteunen met stoppen als drinken moeilijk is”, zegt Bijma.

En dat vrouwen echt stoppen met drinken als ze zwanger zijn, is noodzakelijk. „Bij het kind is het alcoholniveau hetzelfde als bij de moeder, maar de capaciteit om alcohol af te breken van de baby is slechts vier procent van dat van de moeder.” Ook hoop alcohol zich op in het vruchtwater. Daardoor worden foetussen langdurig blootgesteld aan alcohol, ook bij één glaasje, met alle mogelijke gevolgen van dien.