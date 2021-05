Politie ziet af van staking in Rotterdam tijdens klassieker Feyenoord – Ajax

De politiebonden zien af van een staking in Rotterdam tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Het kabinet heeft toegezegd dat de cao-onderhandelingen doorgaan. Volgens de politiebonden is er daarom geen reden meer om te staken.

Vanmiddag is er al gesprek tussen demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en de bonden. Ook morgen praten de bonden nog uitgebreid met de minister.

Niet iedere agent gevaccineerd

De politie is ontevreden over de cao. Ook het feit dat nog niet iedereen binnen de politie een vaccinatie heeft gekregen, zit de bonden dwars. Nadat een demonstratie tegen het coronabeleid van de overheid in Barneveld uitliep op gewelddadigheden tegen agenten en er ook een confrontatie ontstond bij het trainingscomplex van Feyenoord, dreigden de bonden gisteravond met een staking tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax vandaag.

De gemeente Rotterdam probeerde de staking tegen te houden en spande vanochtend en kort geding aan. Rond 11.45 uur werd de zitting geschorst en gingen de bonden akkoord met een gesprek met Grapperhaus. Ze zegden toe vanmiddag niet te staken. Het kort geding was daarmee ook afgelopen.

Wedstrijd afgelast bij doorgaan staking

Als de staking van de politievakbonden wel was doorgegaan was de voetbalwedstrijd afgelast. Dat zei de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke tijdens het kort geding. Volgens Westerbeke verzamelden supporters zich aan het eind van de ochtend al her en der in de stad. Hij had daarom grote zorgen over de veiligheid rond de klassieker.

De spanningen tussen voetbalfans van de beide clubs, liepen de afgelopen week soms hoog op. Er vonden explosies plaats bij cafés in Rotterdam die vaak door Feyenoord-supporters bezocht worden. Daarna vond er ook een explosie plaats bij een café in Amsterdam waar Ajax-fans vaak komen. Gisteren moet de ME ingrijpen bij het trainingscomplex van Feyenoord waar supporters de politie bekogelden met vuurwerk.