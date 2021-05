Rotterdam wil politiestaking tijdens wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax via rechter voorkomen

De gemeente Rotterdam probeert vandaag via een kort geding te voorkomen dat de politie zondag tijdens de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax gaat staken. Politiebonden dreigden gisteravond na botsingen met hooligans en coronademonstranten het werk vandaag neer te leggen.

In Barneveld draaide een demonstratie tegen het coronabeleid van de overheid uit op gewelddadigheden. Agenten werden onder meer bekogeld met stenen. Hetzelfde gebeurde eerder op de dag bij het trainingscomplex van Feyenoord, waar een groep supporters zich tegen de politie keerde.

Eerst in gesprek

Voordat er inderdaad een kort geding komt, gaan de politiebonden, de politiechef, locoburgemeester en hoofdofficier eerst nog met elkaar in gesprek. Daarin wil locoburgemeester Bert Wijbenga volgens zijn woordvoerder aangeven te begrijpen dat er een arbeidsconflict is tussen de agenten en het rijk. Maar deze actie is volgens de locoburgemeester wel ‘ontijdig en onevenredig’. Volgens de woordvoerder heeft Wijbenga er vertrouwen in dat het gesprek een goed vervolg zal hebben.

Politiebonden stelden gisteravond voor om tijdelijk het werk neer te leggen tijdens de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Agenten zijn ontevreden omdat zij ‘in de frontlinie’ staan, maar zich niet gewaardeerd voelen. De politiebonden liggen met de overheid in de clinch over een nieuwe cao. Ook het feit dat de meeste politiemensen nog niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, draagt bij aan de frustratie. Of de korte staking echt doorgaat, moet nog besloten worden. Het besluit van de rechter wordt nu eerst afgewacht.

Vraag of duel zonder politie door kan gaan

De bonden hebben bij hun leden voorgesteld van 13.00 tot 15.00 uur het werk neer te leggen. De klassieker in De Kuip begint om 14.30 uur, maar of het duel zonder politieaanwezigheid kan doorgaan, is de vraag. Veel agenten ‘zijn het zat’, vatte voorzitter van de politievakbond ACP Gerrit van de Kamp de stemming onder de beroepsgroep gisteren samen. Hij verwees naar het geweld tegen politiemensen in Barneveld en Rotterdam van zaterdag.