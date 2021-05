Agenten belaagd, tegen het hoofd geschopt bij coronamars in Barneveld

Een mars tegen het coronabeleid in Barneveld liep vandaag uit de hand. Zo’n 80 tot 100 betogers zochten de confrontatie op met de politie, schat een politiewoordvoerder. Nu gaat de politie op zoek naar mogelijke daders die op beeld staan.

„Ze gooiden met stokken en stenen die ze van het treinspoor haalden. Deze mensen hebben echt het geweld opgezocht. Daarvan hebben we als maatschappij duidelijk gezegd dat we dat niet accepteren”, zei de woordvoerder. Een agent werd tijdens de onlusten tegen zijn hoofd geschopt.

Op Twitter posten aanwezigen ook beelden van het ingrijpen van de politie:



Coronamars in Barneveld

De politie heeft niemand aangehouden in Barneveld. Volgens de woordvoerder komt dat omdat er ook vreedzame mensen liepen tussen de gewelddadige betogers. „Maar er zijn wel veel beelden gemaakt. We hebben eigen beeldmateriaal, er waren diverse livestreams. Daar gaan we natuurlijk onderzoek naar doen.”

Police for Freedom organiseerde de mars, en volgens hen waren er zo’n duizend demonstranten aanwezig. De gemeente wist pas kort van tevoren dat er überhaupt een betoging zou zijn. Daarop probeerde de burgemeester, Jan Luteijn, de coronamars te verbieden met een noodverordening.

Mensen die toch kwamen, kregen 1,5 uur de tijd om te vertrekken. „Toen de organisatie daartoe opriep, vertrok een behoorlijk deel ook”, zegt de woordvoerster. Een minderheid van de deelnemers trok zich er niets van aan en sloeg in weerwil van de regels af naar het centrum.



De ME begon er weer op los te meppen, wilde de stoet geen doorgang geven.

Daar werd een stokje voor gestoken dit keer.#Barneveld pic.twitter.com/pNgp0qXTVZ — Aɱαʋ3ʅ (@PoemPie_Loempie) May 8, 2021

Police for Freedom: ‘Politie, zorgpersoneel en docenten liepen mee’

Volgens Police for Freedom deden politiemensen, veteranen, marechaussees, zorgpersoneel en docenten mee aan de betoging. In de stoet waren inderdaad mensen te zien in militair uitziende uniformen en witte kleding die gebruikelijk is in de zorg. Maar of dat echt hun werkkleding is, was niet duidelijk. Deelnemers scandeerden teksten als „Liefde, vrijheid, geen dictatuur”.

Op 10 april organiseerde de groep ook een coronamars, toen in Baarn. Toen was de opkomst ook hoog: 2000 betogers kwamen opdagen. De demonstratie stond eerder gepland in Apeldoorn en Hilversum, maar toen ging het niet door. De burgemeester van het Utrechtse dorp koos ervoor niet in te grijpen, maar de mars onder politiebegeleiding te laten doorlopen.