Thuiswerken? Met zoveel dagen heb je de ultieme werkweek

De meeste Nederlanders werken sinds maart vorig jaar aan de keukentafel of op het thuiskantoor. Ook de redactie van Metro is nog maar heel zelden op de normale werkplek. Hoewel we de gesprekken bij de koffiezetautomaat, samen lunchen en vergaderingen in dezelfde ruimte missen, is het toch niet alleen maar ellende.

Het is namelijk helemaal geen gek idee om af en toe thuis te blijven werken als we straks weer normaal naar kantoor of redactie kunnen.

Daarbij lijkt het erop dat twee dagen thuiswerken en drie dagen met je collega’s op kantoor de beste balans is. Amerikaanse wetenschappers doen sinds mei vorig jaar onderzoek naar wat werknemers na de pandemie willen doen als het om thuiswerken gaat. Bedrijven als Facebook en Google hebben de twee om drie-werkweek inmiddels al geïntroduceerd, schrijft The Washington Examiner. In november bleek al dat veel Nederlanders hetzelfde plan hebben opgevat, schreef Trouw.

Focus tijdens thuiswerken

Die twee dagen thuis zorgen voor veel voordelen. Je wordt minder snel gestoord – mits de kinderen naar school of de opvang zijn natuurlijk. Ook is er over het algemeen minder herrie, je collega’s hoor je niet babbelen en sta je niet per ongeluk net iets te lang met iemand te kletsen bij de koffieautomaat. En privé heeft het ook voordelen, als pauze kun je dat (af)wasje doen. Je werkt bovendien zo’n 13 procent efficiënter dan wanneer je op kantoor bent. Best handig om even wat werk in te halen, dus.

Niet alleen voordelen

Toch brengt thuiswerken ook nadelen met zich mee. Veel van ons zitten al zolang helemaal thuis dat het steeds zwaarder wordt. Werknemers voelen zich minder gesteund door werkgevers, schrijft Arbo Online. De collega’s worden ook gemist. Zo’n 40 procent heeft daarbij ook nog eens last van fysieke klachten omdat de werkplek niet goed is. Mentaal eist het ook zijn tol: hetzelfde percentage voelt zich geïsoleerd. Een goede werkplek en genoeg sociale interactie is dus wel heel belangrijk als je thuis blijft werken.

Naast een goed bureau en ergonomische stoel die zijn afgesteld op jouw lengte, zijn er meer dingen die je kunt doen om gezond thuis te werken.

Beweeg voldoende. Maak tijdens de lunch een wandelingetje of doe tussen de werkzaamheden door wat oefeningen. Daarvoor kun je bijvoorbeeld de 7 Minute Workout-app gebruiken.

Eet gezond! Vergeet niet te ontbijten en te lunchen. En nu je toch thuis bent: neem de tijd om een lekkere salade, gezonde soep of een goedgevulde boterham te maken.

Blijf in je ritme. Probeer op dezelfde tijden op te staan, te beginnen en stoppen met werken en neem je pauzes op gezette tijden.

Sluit je werkdag af. Is het niet mogelijk om de deur van je thuiskantoor achter je dicht te trekken? Ruim dan je werkspullen op als je klaar bent. Zo kun je werk en privé toch enigszins gescheiden houden, ondanks dat je misschien wel de hele dag in dezelfde ruimte bent.

Ontspan. Ga sporten voor of na je werkdag, pak een goed boek of begin met een (oude) hobby. De verleiding om net even wat meer te werken kan thuis groot zijn, zorg daarom voor voldoende tijd om écht niet met werk bezig te zijn.

Thuiswerken is niet voor iedereen mogelijk. Docenten, chauffeurs, logistieke medewerkers en zorgverleners werken veelal toch het prettigst als zijn fysiek op hun werkplek aanwezig kunnen zijn. Het RIVM onderzocht vorig jaar hoeveel mensen wel kunnen thuiswerken. Dat blijkt zo’n 72 procent van de beroepsbevolking te zijn, al zijn er ook rapporten die het over 66 procent (PDF) hebben.