Steeds meer Nederlanders hebben antistoffen tegen corona

Het aantal bloeddonoren dat antistoffen tegen het coronavirus in zijn bloed heeft, is in een maand tijd met 11 procent gestegen van 21 naar 32 procent. Vooral in de laatste twee weken van april steeg het percentage hard.

Vooral onder donors van 61 tot 70 jaar is er een grote stijging te zien omdat deze groep mensen voor een groot deel al gevaccineerd is. Het percentage ligt daar nu zelfs al boven de 40 procent, zo blijkt uit onderzoek van bloedbank Sanquin.

Maar ook steeds meer mensen tussen de 18 en 30 jaar hebben antistoffen tegen het virus. „Het is mooi om de vaccinaties zo goed te zien bij de donors. Aan de andere kant zien we dat de antistoffen bij donors van 18 – 30 jaar ook gestaag verder stijgen, naar boven de 30%, maar dat komt door voortgaande besmettingen”, laat de bloedbank weten.

Niet genoeg voor groepsimmuniteit

Het percentage van 32 procent is nog lang niet genoeg om van groepsimmuniteit te kunnen spreken, waarschuwt Sanquin. Daarvoor heeft zeker 67 procent van de mensen antistoffen nodig. „Het percentage gaat door de vaccinaties gelukkig wel snel omhoog.”

Overigens ontdekte de bloedbank eerder dat meer vrouwen dan mannen antistoffen hebben. Inmiddels is gebleken dat dit komt omdat er meer vrouwen dan mannen in Nederland in de zorg werken en zorgmedewerkers zijn immers met voorrang gevaccineerd. „Er werken in Nederland veel meer vrouwen in de zorg dan mannen, dat zie je terug in de cijfers. Het verschil tussen mannen en vrouwen met antistoffen wordt keurig verklaard door vaccinatie van zorgmedewerkers.

Onderzoek naar antistoffen geeft inzicht in mate van vaccinatie

Wekelijks onderzoekt Sanquin in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid ongeveer 2000 bloeddonors op antistoffen, als een aanvulling op het onderzoek dat het RIVM naar antistoffen doet. Het meten van antistoffen bij bloeddonors geeft volgens de bloedbank inzicht in de verspreiding van het coronavirus en de mate van vaccinaties in Nederland.