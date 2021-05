Bevrijdingsfestivals: wie treden er op, waar kan je het zien?

De veertien bevrijdingsfestivals in het land moeten het dit (corona)jaar doen met online versies. Het is niet anders. Maar hoe anders wordt het? Wie treden er allemaal op en waar kun je de vrijheidsoptredens zien en vooral horen?

Het weer had vandaag niet echt lekker meegewerkt, als we op de normale manier voor de podia van de Bevrijdingsfestivals hadden gestaan. Vorig jaar moest elk festival in een laat stadium worden afgeblazen. Nu was er een jaar om voor te bereiden, maar kende dat jaar vooral ook veel onzekerheden. Langzaamaan werd duidelijk dat het ‘m toch niet ging worden op de manier die we allemaal zo graag willen. Kont in het gras, glas in de hand en dansen als het kan.

300 artiesten op 14 bevrijdingsfestivals

Ondanks alle beperkingen hebben de bevrijdingsfestivals er in veertien steden in dertien provincies het beste van gemaakt: niet minder dan 300 artiesten verzorgen met z’n allen in totaal 200 optredens. Je kunt ze online volgen en om het je gemakkelijk te maken is alles te vinden via je één centrale website: Bevrijdingsfestivals.nl. Er is dans, theater en ook worden veel verhalen over vrijheid verteld. Over vrijheid die wij nu kennen – ondanks corona in ons leven – en dat dat niet vanzelfsprekend is. Alle bevrijdingsfestivals trappen om 13.00 uur af met het ontsteken van het vrijheidsvuur.

Ambassadeurs van de Vrijheid

De Ambassadeurs van de Vrijheid zijn dit jaar Jonna Fraser, Davina Michelle en Tino Martin. Normaal gesproken zouden zij in helikopters naar verschillende bevrijdingsfestivals vliegen om meerdere optredens op deze 5 mei te geven. Zij treden vandaag wel online op, maar verzamelden vooral verhalen. Voor Davina Michelle begon dat bijvoorbeeld met een simpele oproep op Instagram: „Vertel me vijf dingen die jou uniek maken.” Ze kreeg veel ‘unieke dingen’ als respons, 670.000 om precies te zijn… Ze kreeg de meest uiteenlopende video’s binnen en zegt: „De eerste video die ik kreeg, was van een meisje dat al tien jaar in een pleeggezin leefde. Daarin zei ze: wat mij uniek maakt, is dat ik sinds kort van mezelf houd.”



Om een vervolg aan haar oproep te geven, besloot Davina Michelle dertien mensen te interviewen en daar video’s van te maken. Zij ontmoette bijvoorbeeld een lerares, maar ook een Syrische vluchteling en een ex-militair, die ze vervolgens het hemd van het lijf vroeg. De video’s worden op Davina’s YouTubekanaal geplaatst.

Tino Martin treedt om 14.30 uur op, Davina Michelle om 15.30 uur en Jonna Fraser om 16.30 uur. De optredens duren 30 minuten. Ook spelen zij nog op verschillende festivals op andere tijdstippen.

Nog veel meer muziek op de bevrijdingsfestivals

Er is nog veel meer muziek op de bevrijdingsfestivals vandaag. Een kleine greep uit een groot aanbod: Suzan & Freek, Handsome Poets, Merol, Milow, Waylon, Wulf, Typhoon en Eefje de Visser. Het complete blokkenschema dat je vast van ‘echte festivals’ kent, vind je hier.

Afsluitend 5 mei-concert met Stef Bos

Bevrijdingsdag eindigt traditiegetrouw met het 5 mei-concert op de Amstel, voor Koninklijk Theater Carré. Door de coronamaatregelen vindt het concert ook dit jaar niet buiten maar binnen in het theater plaats. Onder leiding van het Metropole Orkest, treden verschillende artiesten op. Stef Bos vertelt persoonlijke anekdotes over vrijheid. Optredens zijn er verder van Maan, Laetitia Gerards, André van Duin, Shary-An, Claudia de Breij en het ZO! Gospel Choir. Het 5 mei-concert is om 20.35 uur te zien op NPO 1.

Om 12.00 uur is er overigens ook een speciale 5 mei-uitzending op dezelfde zender. Een van de onderdelen is een online gesprek tussen demissionair premier Mark Rutte en bondskanselier Angela Merkel van Duitsland. Samen gaan zij met studenten in gesprek over de betekenis van vrijheid.