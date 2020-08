Olifanten in dierentuin van Warschau krijgen cannabis

Dit jaar was een moeilijke tijd voor de olifanten in de dierentuin van de Poolse hoofdstad Warschau. Ze moesten namelijk afscheid nemen van olifant Erna, het grootste vrouwtje en de oudste van de kudde.

Na deze dood bleven drie olifanten in rouw achter. Dierenverzorgers zagen meteen dat het gedrag van de dieren veranderde.

Depressief

„Fredzia (een van de olifanten, red.) reageerde vreemd toen ze Erna’s lichaam zag. Ze was erg opgewonden”, zegt Agnieszka Czujkowska van de dierentuin, tegen de BBC. „Maar je kon zien dat ze eigenlijk ook rouwde. Ze was ook depressief.”

Sindsdien zien de verzorgers dat Fredzia tekenen van stress vertoont en moeite heeft om een ​​nieuwe relatie op te bouwen met de andere dieren. Het kan maanden, soms jaren, duren voordat olifanten omgaan met het verlies van een oudste soortgenoot en het gevoel van harmonie binnen de kudde weer is hersteld, legt Czujkowska uit. „Ze kunnen gedragsproblemen hebben als de structuur van een groep verandert.”

Olifanten krijgen cannabisextract

Gezien de situatie krijgt de dierentuin van Warschau de kans om als experiment een nieuwe behandeling te testen. De dierenverzorgers zijn daarom een project gestart om te kijken of cannabisolie, ook wel CBD-olie genoemd, de angst bij de olifanten vermindert.

In veel landen is cannabisolie legaal verkrijgbaar. Het wordt ook door mensen gebruikt bij pijn- en spanningsklachten.

Ontspannende werking

De dieren krijgen het middel toegediend met een dosis olie via hun voer en ook rechtstreeks in hun mond. Volgens Czujkowska heeft het middel een ontspannende werking en is het niet schadelijk.

De olifanten van de Poolse dierentuin zullen de eerste dieren ooit zijn die de CBD-olie zullen krijgen. De proef gaat twee jaar duren.

