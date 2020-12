Thaise agent reanimeert aangereden olifantje

Een olifant die wordt aangereden – dat is al vrij bijzonder. Laat staan dat een agent het dier vervolgens begint te reanimeren.

Een babyolifantje van een maand oud heeft een aanrijding op miraculeuze wijze overleefd. Dat kwam doordat een agent het dier begon te reanimeren.

Het dier was in botsing gekomen met een motorrijder, waarna de olifant haast levenloos op de grond lag. Het dier lag op z’n kant en maakte een kabaal, waarna hulpverleners zich naar het ongeluk spoedden. De motorrijder vloog na de botsing door de lucht en kwam een paar meter verderop op de grond terecht. Terwijl ambulancepersoneel zich met hem bezighoudt, richt een agent zich tot de olifant.

Olifantje beweegt

Het dier, dat langzaam het bewustzijn aan het verliezen is, wordt gereanimeerd door de agent. Op beelden is te zien dat er zeker een minuut fanatiek op het hart van de olifant wordt gedrukt. „Het zit in me om levens te redden, maar ik maakte me de hele tijd zorgen omdat ik de moeder en andere olifanten hoorde roepen om de baby”, vertelt Mana Srivate aan Reuters. Al 26 jaar is hij agent en met reanimeren heeft hij meer dan genoeg ervaring, maar een olifant heeft hij nog nooit onder zijn capabele handen gehad.

Want waar zit een olifantenhart precies? „Ik had een keer een video gezien over het olifantenhart, daar baseerde ik de plek op waar ik m’n handen neerzette.” Na een poosje komt er leven terug in het dier. Het babyolifantje wil opstaan, maar is daar nog te zwak voor. „Toen het olifantje begon te bewegen, moest ik bijna huilen.”

Terug bij z’n moeder

Nadat vrijwilligers het dier naar de bosrand hebben gebracht, komt moederolifant te voorschijn. Het babyolifantje staat op en volgt haar het bos in.